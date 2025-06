Belve, un VIP (che il pubblico invoca) vorrebbe partecipare allo show di Rai 2 ma chiede un cachet troppo alto

Il martedì è diventato un giorno sacro per gli estimatori di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda in prima serata su Rai 2. Premiato da ottimi ascolti e da una grande interazione dei social, apprezzato anche da tanti vip.

Se tanti sono quelli che si propongono a Francesca Fagnani, per alcuni di loro, e per uno in particolare, pare che sia impossibile trovare spazio in trasmissione. Il problema? Riguarda il cachet.

Cristiano Malgioglio, il sogno pribito di Belve

Sanremo 2025

Come hanno riportato il settimanale Oggi e Alberto Dandolo , il cantautore siciliano vorrebbe partecipare a Belve perché, da quel che sembra, è innamorato pazzo del format e della stessa conduttrice. Così innamorato che avrebbe consigliato ad amiche e volti dello dello spettacolo di proporsi per il programma di Rai 2.

Il sogno di Cristiano Malgioglio, però, di rispondere direttamente alle domande ferine della giornalista romana potrebbe rimanere tale. Al momento è impossibile che il noto cantante possa arrivare su Rai 2 e a Belve e il reale problema sarebbe il compenso. Secondo il giornalista, sarebbe troppo alto persino per Belve.

Molto richiesto in tv, il cantautore chiederebbe un cachet che lo show non sarebbe grado di sostenere. In effetti, per Cristiano questi sono anni pieni di impegni e di successi. Solo di recente è stato giudice ad Amici di Maria De Filippi per la terza volta, poi è stato anche giudice a Tale & Quale Show su Rai 1, senza dimenticare la sua co-conduzione al Festival di Sanremo di Conti. Belve sarebbe un coronamento, ma un compenso esoso - che il giornalista non ha rivelato - sarebbe l'ostacolo più grande.

Malgioglio è solo uno dei tanti vip che non potremo mai vedere sullo sgabello di Belve. In molti sognano un'intervista a Selvaggia Lucarelli, la Fagnani vorrebbe intervistare Maria De Filippi, ma è pura utopia. Almeno per ora.