Belve stasera su Rai 2 con l'ultima puntata: chi sono i tre ospiti di martedì 3 giugno

Belve si prepara a chiudere una stagione di trionfi: stasera su Rai 2 infatti, alle 21:20, andrà in onda l'ultima puntata di questo 12° ciclo di interviste, tutte condotte da Francesca Fagnani.

Anche questa settimana, la giornalista incalzerà i suoi ospiti con le ormai celebri domande dirette e senza filtri.

Chi sono gli ospiti di Francesca Fagnani martedì 3 giugno

Belve: Francesca Fagnani in studio

Per l'ultima puntata di stagione (almeno della versione VIP del programma, a breve dovrebbe andare in onda Belve Crime) a sedere davanti alla giornalista romana saranno Bianca Balti, Guè e Lucrezia Lante della Rovere, tre personalità molto diverse che si racconteranno tra vita privata e carriera.

Bianca Balti era stata ospite di Francesca Fagnani già nel 2023. Ed è proprio da lì che l'intervista riparte: "Lei ha detto 'Prego Dio che mi allevi da questa forte attrazione verso il pene". Dio l'ha ascoltata?" scherza la conduttrice. "Dio ha fatto di più: mi ha dato il pene migliore al mondo" ha risposto, ironica come sempre, la top model. "Scriverò un libro dal titolo Come il pene mi ha guarita dal cancro".

Nell'autunno 2024, infatti, Bianca Balti aveva pubblicamente annunciato di avere un cancro alle ovaie, scoperto già in una fase piuttosto avanzata. Sono stati mesi difficili in cui, però, lei non ha mai perso il sorriso e l'ottimismo, testimoniando tutta la propria forza e la voglia di vivere anche sul palco dell'Ariston, dove Carlo Conti l'ha voluta come co-conduttrice durante Sanremo 2025.

A proposito dell'ultima edizione della kermesse canora più famosa d'Italia, sul palco è salito anche lui, all'anagrafe Cosimo Fini, per tutti Guè. Il rapper milanese è diventato famoso con i Club Dogo, gruppo simbolo dell'hip hop italiano, prima di avviare una carriera solista a partire dal 2011. Con dieci album, e diverse collaborazioni importanti, stasera si racconterà senza filtri tra lavoro e vita privata.

Una ghiotta anciticipazione dell'intervista a Lucrezia Lante della Rovere l'abbiamo già avuta dalla clip che la RAI ha pubblicato in anteprima sui suoi social. Interpellata sul famoso "circoletto" del cinema italiano, l'attrice ha infatti rivelato che sarebbe certamente entrata a farne parte se avesse partecipato a Caos calmo di Nanni Moretti, film per cui, però, non fu scelta. Al suo posto, Isabella Ferrari. La delusione si è però subito trasformata in sollievo quando Lucrezia Lante della Rovere ha visto la scena di sesso tra il regista e la Ferrari: "Meno male che non ho fatto il film con Moretti, lui e la Ferrari erano brutti...".

Nell'intervista si parlerà molto anche del complesso rapporto con la madre Marina Ripa di Meana, che, dice l'attrice, non le avrebbe mai perdonato il fatto di non essere spregiudicata quanto lei. Spazio anche alle storie d'amore di Lucrezia Lante della Rovere, in particolare a quella con Luca Barbareschi, durate 7 anni, e finita, dice lei, perchè non aveva più voglia di "sesso, droga e rock'n'roll".