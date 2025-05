Belve torna stasera su Rai 2: gli ospiti e le anticipazioni della quarta puntata, martedì 27 maggio

Appuntamento questa sera alle 21.20 su Rai 2 con il programma di Francesca Fagnani, Belve. La trasmissione tornerà con tre nuovi ospiti: Mario Balotelli, Lunetta Savino e Massimo Ferrero, che torna dopo un'intervista finita male nel 2022.

L'intervista a Mario Balotelli

Ad aprire la puntata sarà Mario Balotelli, calciatore attaccante del Genoa e vicecampione d'Europa nel 2012 con la nazionale italiana. Il giocatore si è raccontato alla giornalista, sia come calciatore che come uomo; dal razzismo in campo e fuori, la sua professione, il gossip e l'essere padre di Pia, nata dalla relazione con Raffaella Fico.

L'intervista a Lunetta Savino

Libera. Lunetta Savino in una scena della serie.

Subito dopo Balotelli, toccherà all'attrice Lunetta Savino. Entrata nelle case degli italiani grazie al ruolo di Cettina in Un medico in famiglia, l'amatissima attrice stava per mollare tutto; a spingerla a tenere duro, fu la chiamata per un monologo molto particolare.

Il ritorno di Massimo Ferrero

Belve: Francesca Fagnani

Ultimo ad entrare in studio, Massimo Ferrero. Per l'imprenditore si tratta di un ritorno.

Tre anni fa infatti, l'ex presidente della Sampdoria aveva scelto il salotto di Belve per la sua prima intervista dopo l'arresto per bancarotta e reati societari. Dopo un po' però, l'intervista prese una piega diversa dal previsto, con Ferrero stizzito che, al termine, si rifiutò di firmare la liberatoria per la messa in onda.

A rivelarlo, fu la stessa Fagnani in un'intervista a FanPage, in cui invitava l'imprenditore a tornare. Ora, dopo tre anni, ci siamo.