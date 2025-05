Mario Balotelli a Belve: "Il test del DNA per Pia? Mi spiace per mia figlia ma lo rifarei"

Domani, martedì 26 maggio, andrà in onda la quarta puntata di Belve. L'appuntamento è alle 21.20 su Rai 2; tra gli ospiti di Francesca Fagnani, anche il calciatore Mario Balotelli.

Nella clip di anteprima, su domanda della padrona di casa, il calciatore del Genoa ricorda un episodio di razzismo avvenuto alcuni anni fa a Ponte Milvio.

Dalle anticipazioni inoltre, Balotelli si apre anche riguardo la figlia Pia.

L'episodio di razzismo a Ponte Milvio

Locandina di Belve

Nella sua carriera, Balotelli ha spesso subito cori razzisti dagli spalti; ogni volta ha reagito, talvolta anche in modo da suscitare polemiche. Stavolta però, la Fagnani si riferiva a un momento privato: il calciatore si trovava a Roma, a Ponte Milvio, una zona molto frequentata perché piena di locali. Qui, una volta riconosciutolo, due "soggetti" arrivarono non solo a insultarlo, ma persino a lanciargli delle banane.

Senza sbilanciarsi troppo, ma ridacchiando, Balotelli ha risposto alla giornalista: "Sicuramente non lo rifanno, questo te lo garantisco", per poi aggiungere che "penso se lo ricordino", lasciando intendere di essere passato alle mani. "Mi spiace, però a volte quello che ci vuole, ci vuole", ha poi spiegato a una Fagnani che cercava di estorcergli qualcosa in più."Li ha menati?", chiede la Fagnani; e lui: "No...", sempre con un sorriso che però lascia intendere tutt'altro.

LA figlia, il pallone d'oro, Mourinho: le altre dichiarazioni di Balotelli a Belve

Belve: Francesca Fagnani in studio

Nel resto dell'intervista, Balotelli svela che giocherà ancora per altri due o tre anni prima di smettere. Nel frattempo, starebbe pensando di cambiare club e, più precisamente, di volare in America.

Nello studio di Belve inoltre, ammetterà che per lui quello del calcio è un mondo finto. "Perché Ronaldo ha vinto 5 palloni d'oro e lei no?", gli chiede la Fagnani, dopo che si è paragonato a Messi e Ronaldo; "Si massacra di allenamenti, io no". Alla domanda seguente, cioè chi avesse fatto meglio: "Lui, c'ha più soldi!".

Infine il suo ex allenatore: "Io e Mourinho eravamo due teste di cavolo, ma come carattere lui è peggio di me".

Infine, la Fagnani è tornata sulla storia con Raffaella Fico, da cui è nata la figlia Pia. Balotelli aveva chiesto il test del DNA per accertarsi che fosse figlia sua: "Sì lo rifarei. Non ci vedevamo da mesi: mi spiace per mia figlia ma che altro potevo fare?".