Belve torna da stasera su Rai 2: ospiti, anticipazioni e video della prima puntata

Al via stasera su Rai 2, in prima serata, la settima stagione di Belve, il programma ormai di culto della TV (nonostante le critiche attirate ultimamente).

E questa volta le novità cominciano dalla "messa in onda": se il martedì ogni puntata sarà disponibile sia in chiaro sia in streaming su RaiPlay, il mercoledì sarà visibile on demand anche su Disney+, in base al recente accordo tra le due aziende.

Le ospiti della prima puntata di Belve

Nel primo appuntamento tre ospiti che hanno creato dibattito fin dal loro annuncio: ci sarà Amanda Lear, da tempo "inseguita" da Franceesca Fagnani, Micaela Ramazzotti, che parlera a lungo del suo divorzio da Paolo Virzì, e un po' a sorpresa Zeudi Di Palma, ex Miss Italia ed ex concorrente del GF Vip.

Gli amori di Amanda Lear

Amanda Lear in Gigolo

La prima ospite della nuova edizione sarà una vera e propria icona transgenerazionale come Amanda Lear. Dagli inizi come modella e poi cantante disco-pop, l'artista francese si racconterà, come al suo solito, con pochissimi filtri.

Nella solita clip di anticipazioni, a tener banco sono soprattutto gli amori - molti celeberrimi - della Lear, dalla relazione senza sesso con Salvador Dalì, alla storia di due anni con David Bowie (che pare non le piacesse nemmeno un granchè).

Senza dimenticare naturalmente "l'uomo che ho amato di più": il marito Alain Philippe, morto tragicamente nell'incendio che, nel dicembre 2000, ha distrutto la loro casa.

Micaela Ramazzotti ha divorziato da Virzì e dal "circoletto"

La pazza gioia: Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti

Per la seconda ospite immancabile la domanda sul caso che proprio a Belve è nato, qualche anno fa, durante l'intervista di Giuliana De Sio: Micaela Ramazzotti fa ancora parte del "circoletto" del cinema italiano? La sua risposta è tagliente: "La tessera ce l'avevo, perchè ero la moglie del socio". Il riferimento all'ex marito, Paolo Virzì, è chiara.

E sarà proprio il divorzio dal regista toscano a occupare buona parte dell'intervista con Francesca Fagnani, che chiederà ovviamente conto della furiosa litigata in un ristorante finita su tutti i giornali: "Una brutta figuraccia!".

Paolo Virzì che sarebbe anche il "responsabile" del mancato matrimonio con Caludio Pallitto, l'attuale compagno dell'attrice. Quando Fagnani domanda: "Lei annuncia sempre il matrimonio con Claudio ma non vi sposate mai?", Micaela Ramazzotti risponde che "non si trovano le carte del divorzio! Saranno disperse nel mare di Livorno insieme a qualche testa di Modigliani".

Zeudi Di Palma e i 50.000 euro raccolti dai fan

Zeudi Di Palma

L'intervista più attesa e (già) contestata della prima puntata è certamente quella a Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, concorrente del penultimo Grande Fratello. Ma Zeudi, cresciuta nella difficile realtà di Scampia, è soprattutto fin qui nota per aver letteralmente scatenato le "zeudiners", più che una fanbase una vera e propria tifoseria. Per lei sono stati addirittura raccolti 50.000 euro (per "ripagarla" della mancata vittoria del reality di Canale 5) che la modella ha detto di aver investito in corsi di recitazione.

A tenere banco durante l'intervista con Francesca Fagnani anche la sua omosessualità, che viene curiosamente sempre definita "presunta". Zeudi Di Palma racconterà invece di avere saputo di essere lesbica fin dai 12 anni d'età, ma di aver faticato ad accettarsi nel contesto piuttosto tradizionalista in cui è cresciuta.

Nonostante oggi abbia 24 anni, la modella napoletana ammette che è ancora difficile per molti accettare la sua omosessualità: "Le persone non sono pronte ad associare che io sia omosessuale in un corpo così femminile".