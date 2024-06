Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti, lite furiosa in un locale a Roma: volano insulti e piatti

Alla fine sono intervenuti anche i carabinieri per placare la situazione e rassicurare i clienti del locale romano

L'ex-coppia d'oro italiana, Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti, è stata protagonista di una furiosa lite all'interno di un ristorante di Roma, per cui è stato necessario anche l'intervento dei carabinieri.

La lite sarebbe scoppiata in un ristorante del quartiere Aventino di Roma, in cui la Ramazzotti era a cena con il suo nuovo compagno e in compagnia del figlio 11enne avuto dal matrimonio con il regista. La coppia si è ormai separata da tempo e sarebbe alle prese con le pratiche del divorzio.

Intorno alle 22, mentre la Ramazzotti si trovava seduta al suo tavolo assieme al suo nuovo compagno, il personal trainer Claudio Pallitto, Virzì stava passeggiando nei dintorni in compagnia del figlio 14enne, avuto dalla Ramazzotti e con la figlia maggiore, nata dal precedente matrimonio del regista.

La pazza gioia: Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti e il regista Paolo Virzì sul set del film

Dopo un primo scambio di saluti e qualche battute, sarebbe scoppiata una lite furiosa e dai toni molto accesi. Come riportato dalle pagine del Messaggero, non sarebbero solo volati insulti e offese reciproche ma addirittura qualche piatto lanciato in ogni direzione, tanto che anche i clienti hanno cominciato ad agitarsi e preoccuparsi.

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si separano, il matrimonio è finito

Dopo che i titolari del locale hanno tentato di placare gli animi senza risultati, qualcuno avrebbe allertato i carabinieri che sarebbero dunque sopraggiunti sul posto. Alla fine è arrivata anche un'ambulanza e verso le 23 la situazione si è definitivamente calmata.

La relazione tra Virzì e Ramazzotti era nata nel 2008 sul set del film Tutta la vita davanti ed era continuata fino alla separazione avvenuta all'inizio del 2023. Da qualche tempo, l'attrice, che ha da poco esordito alla regia con il film Felicità, frequenta il nuovo compagno. Virzì è invece tornato in sala con Un altro Ferragosto.