Belve torna stasera su Rai 2: ospiti e anticipazioni della puntata di martedì 26 novembre

Come ogni martedì, anche in questo 26 novembre su Rai 2 torna Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani: ecco gli ospiti della seconda puntata.

Francesca Fagnani torna stasera su Rai 2, alle 21:20, con la seconda puntata di Belve, il programma cult tornato alla grande la scorsa settimana con le interviste "ferine" della nuova stagione. Se sette giorni fa a sedersi su quello sgabello era stato Riccardo Scamarcio, questa volta ci sarà la sua storica ex compagna, Valeria Golino.

Belve: gli ospiti del 26 novembre 2024

Attrice e regista senza bisogno di presentazioni, Valeria Golino sarà la prima ospite di Belve in questo martedì 26 novembre. Avrà modo di rispondere alle dichiarazioni del suo ex, secondo cui l'amore tra di loro non è mai finito, ma parlerà anche di molto altro. Nelle risposte della Golino ci saranno gli anni trascorsi negli Stati Unit, la maternità negata da un aborto, e qualche riflessione sul proprio corpo e su come sia invecchiare.

La lunga storia d'amore tra Valeria Golino e Riccardo Scamarcio è finita nel 2016

Spazio poi a Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto. La rivelazione che farà a Francesca Fagnani sarà di quelle "scioccanti": contrariamente a quello che si potrebbe pensare, ammette che il suo sport preferito è il basket e il salto in alto continua a non piacergli poi così tanto.

Una parte importante dell'intervista sarà dedicata al difficile rapporto con il padre, suo ex allenatore. In passato l'aveva definito orrendo, oggi ammette la possibilità di riuscire a recuperarlo, ma deve ammettere che: "Non avere rapporto con mio padre è il più grande fallimento della mia vita".

Nel corso della serata ci sarò anche l'intervista a Carmen Di Pietro, tra buffi aneddoti e (poche) rivelazioni. La showgirl, tra i concorrenti dell'ultima edizione di Tale e Quale Show, tornerà ancora una volta a parlare del discusso matrimonio con il giornalista Sandro Paternostro, e della conseguente pensione che le è toccata dopo la sua morte.

La sua presenza a Belve, però, sarà anche l'occasione per rivisitare gli inizi della carriera, in film "al limite del porno", come scherza la Fagnani, per spiegare una volta per tutte che sì, la storia della protesi al seno esplosa in aereo è vera. E per svelare di aver avuto un flirt con Maradona, ma sulla veridicità di simili affermazioni sarà impossibile condurre verifiche.