Belve stasera su Rai 2: Belen "mena", Isabella Rossellini e i peccati dei ragni, ecco tutte le anticipazioni

Belve, con la sua prima puntata stagionale, regala agli spettatori le tanto attese interviste a Belen Rodriguez, Isabella Rossellini e Rita De Crescenzo: ecco i video e le anticipazioni

Belve di Francesca Fagnani torna - finalmente! - in prima serata, su Rai 2, a farci compagnia con le sue interviste feroci e oneste. A partire da stasera, martedì 28 ottobre, il programma cult riaprirà le sue porte al pubblico, ma soprattutto agli ospiti che hanno deciso di sottoporsi alle domande della conduttrice.

Ospiti della prima puntata saranno tre donne con alle spalle un vissuto che ha certamente segnato il loro percorso (che sia sotto i riflettori o meno): ci saranno Belen Rodriguez, poi Isabella Rossellini e la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo.

Belen Rodríguez: rivelazioni, schiaffi e l'amore "tossico" per De Martino

Quando pensiamo di sapere ormai tutto su di lei, ecco che ci sorprende: Belén Rodríguez ha deciso di accettare l'invito di Francesca Fagnani in questa stagione di Belve, dopo un lunghissimo corteggiamento da parte della giornalista.

E ha mantenuto le attese, raccontando di sè, dei suoi amori, della sue speranze per il futuro, lavorativo e non.

La showgirl argentina ha cominciato affermando di essere delusa ormai dagli uomini, tanto da aver pensato di diventare lesbica. Infatti ha confidato anche di avere avuto esperienze con donne nella sua vita, ma ha concluso "però mi piace il manzo".

Non ha svelato quale dei suoi ex amori l'abbia delusa di più, ma di sicuro non ha usato parole al miele per Stefano De Martino, l'unico che abbia mai sposato, padre di suo figlio Santiago. "Se una persona non va dentro nel profondo dell'altra, e non la stima, la distrugge. Questo può andare avanti per anni, poi è un amore tossico. Non c'è sofferenza. Ho perso stima, ma non c'è rabbia" ha dichiarato Belen riferendosi al conduttore di Affari Tuoi.

Dalla depressione alla dipendenza da benzodiazepine (l'aveva raccontata nell'intervista con Mara Venier a Domenica In), l'argentina ha parlato anche di un presente professionale che evidentemente non la soddisfa: "Avrei meritato qualcosa in più, che mi facessero parlare. Quando passano gli anni e non ti danno la possibilità di esprimerti è doloroso, perché sai che, se continua così, finita la bellezza, finito il lavoro. E siccome io non mi classifico soltanto per questo, e sono molto brava nel mio lavoro, mi addolora".

In chiusura, Belen ha confermato quello in molti sospettavano - o sapevano: sì, è manesca e chi ha preso più schiaffi da lei sono stati proprio i suoi ex fidanzati. Chi ne ha prese più di tutti? Naturalmente Stefano De Martino.

Isabella Rossellini: i segreti degli animali, la famiglia, l'abuso

Tra il 2008 e il 2013, Isabella Rossellini, laureata in etologia, ha girato dei piccoli cortometraggi per raccontare la sessualità nel mondo animale. Questi piccolissimi film sono poi confluiti nella serie Green Porno, presentata ufficialmente un anno fa, di cui Francesca Fagnani ha chiesto ovviamente all'attrice. Il quadro che vien fuori dai suoi racconti non è poi così edificante per gli amici animali, in particolare per i ragni, tra i più peccaminosi del mondo naturale.

Isabella Rossellini, tra una famiglia d'origine "ingombrante" e una che ha creato nel corso degli anni, con i due figli Elettra e Roberto, non si è sottratta alla domanda sull'abuso subito a 16 anni, per mano di un ragazzo che lei stessa corteggiava.

Rita De Crescenzo: dalla droga alla violenza, una vita oltre i limiti

Nella prima puntata di Belve 2025 ci sarà anche Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana la cui presenza nello show di Rai 2 ha sollevato diverse polemiche. Personaggio controverso, tanto trash da superare la categoria, non ha certo risparmiato i racconti sulla sua vita al limite.

Una storia di riscatto, come l'ha definita la stessa Fagnani in un post in difesa della sua scelta di portarla nel programma: cresciuta in una famiglia poverissima, diventata madre poco più che bambina, ad appena 13 anni, Rita De Crescenzo è passata attraverso esperienze limite con la droga e abusi prima di diventare un personaggio popolare grazie ai social.

Belve 2025: quante puntate, orario e dove vedere il programma

Il programma di Francesca Fagnani ci farà compagnia per cinque puntate con interviste a personaggi più o meno famosi. A dicembre, invece, tornerà Belve Crime: lo spinoff dedicato alla cronaca nera andrà in onda con due nuovi appuntamenti.

Belve sarà in TV ogni martedì alle 21:20 su Rai 2, e sarà naturalmente possibile seguirlo anche in streaming su RaiPlay, dove sono disponibili anche tutte le vecchie stagioni trasmesse dalla RAI.