Belve, seconda puntata stasera su Rai 2: Iva Zanicchi cade, Irene Pivetti si arrabbia, Pappalardo primo uomo

Dopo il successo della scorsa puntata, stasera su Rai 2, puntuale alle 21:20, torna Belve di Francesca Fagnani. L'edizione 2025 ha cominciato benissimo, con quasi 2 milioni di telespettatori una settimana fa, e una sorpresa che ci accompagnerà per tutta la stagione: la presenza di Maria De Filippi nel cast fisso.

Belve, le anticipazioni di martedì 4 novembre

Lo scorso 28 ottobre "Queen Mary" aveva ribaltato i ruoli, facendo sedere Francesca Fagnani al posto dell'ospite e mettendosi lei dalla parte di chi fa le domande. Quali altre sorprese riserverà stasera la coppia di conduttrici?

Iva Zanicchi lancia l'anatema a Ok, il prezzo è giusto!

Sappiamo invece con certezza cosa ha fatto Iva Zanicchi, una delle ospiti di questo martedì 4 novembre: è caduta, ma questa volta pare non sia colpa del tristemente celebre binario. Da quanto si apprende, infatti, la cantante avrebbe perso l'equilibrio, a intervista ormai conclusa, un attimo prima di arrivare nel punto più pericoloso dello studio.

Pirma di cadere, come al suo solito, la Zanicchi è stata brutalmente onesta, parlando dei suoi guai col fisco, della lunga unione con il marito Antonio Ansoldi, della maternità e della "rivale" storica Mina ("Non si fa più vedere e le consiglio caldamente di rimanere a Lugano perché se torna finisce il mito").

Un momento particolarmente godibile dell'intervista sarà, come già svelato dall'anteprima, l'annuncio del ritorno in TV, questa volta sulla RAI, di Ok, il prezzo è giusto!, trasmissione che Iva Zanicchi ha condotto dal 1987 al 2000. "Tornerà? Sì? Ah, che piacere" ha iniziato Iva Zanicchi, per poi continuare: "Come può esistere Ok, Il Prezzo è Giusto senza Iva Zanicchi? [...] Io non dico niente, io ho altri progetti. Ricordatevi che se fate Ok senza di me sarà un flop tremendo".

Irene Pivetti si infuria con Francesca Fagnani

Attesissima è anche l'intervista a Irene Pivetti. Ex Presidente della Camera, ex conduttrice TV e giornalista, dopo anni sulla cresta dell'onda, ha doovuto fare i conti con difficili questioni personali e giudiziarie. La Pivetti è infatti stata condannata in primo grado per evasione fiscale e autoriciclaggio. Dopo aver perso tutto, ha deciso di ricominciare lavorando in una cooperativa come addetta alle pulizie. Nell'attesa della sentenza definitiva.

Come mostra la clip di anteprima, quando Francesca Fagnani le ha fatto una domanda un po' più maliziosa sul suo passato televisivo, l'ex Presidente della Camera ha risposto con tono piccato, mettendosi sulla difensiva e poi attaccando a sua volta.

Vige ancora il mistero, invece, sull'intervista al terzo ospite della serata, il primo uomo della stagione: Adriano Pappalardo, ex suocero di Selvaggia Lucarelli.