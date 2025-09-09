Belve, la sorpresa di Francesca Fagnani: Barbara D’Urso tra le prime ospiti della nuova stagione?

La nuova stagione di Belve non ha ancora una data ufficiale di partenza, ma il programma cult di Francesca Fagnani è già al centro dell'attenzione. In rete circolano infatti numerose indiscrezioni sui personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport che sarebbero pronti a sottoporsi al fuoco di fila delle domande della giornalista, ormai considerata una delle conduttrici più amate dal pubblico. Stando alle anticipazioni di Gabriele Parpiglia, Barbara D'Urso potrebbe essere tra le prime, se non addirittura la prima, ospite della nuova edizione.

Barbara D'Urso pronta a inaugurare la nuova stagione di Belve?

La conduttrice napoletana, nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle, sembra finalmente aver superato quel presunto veto che, per anni, avrebbe limitato la sua presenza su Rai. Veto che, stando alle voci, sarebbe stato dettato da equilibri legati alla famiglia Berlusconi e rispettato dall'azienda pubblica in nome di una pax televisiva che oggi appare definitivamente incrinata, anche alla luce delle ultime dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi.

Parpiglia ha inoltre rivelato che da tempo Francesca Fagnani sogna di intervistare due donne simbolo della scena mediatica italiana: Chiara Ferragni e proprio Barbara D'Urso. Se l'imprenditrice digitale non ha ancora ceduto al corteggiamento della giornalista, la D'Urso sarebbe invece entusiasta di partecipare a Belve e pronta a raccontare la sua verità sul periodo lontano dalla tv, nonostante i grandi successi ottenuti in passato con i suoi programmi.

Pasquale La Rocca

Barbara D'Urso si allena con Pasquale La Rocca per Ballando

Nel frattempo Barbara D'Urso si prepara con entusiasmo alla sua avventura a Ballando con le Stelle. In una recente storia su Instagram, la conduttrice ha mandato un messaggio al suo partner di ballo, Pasquale La Rocca, scherzando sulle difficoltà che l'attendono."Ci siamo quasi! Domani ho il primo giorno di prove. Sapete qual è il mio problema?"

"Anche se a me la parola problema non piace, perché per me sono solo ostacoli da superare, il fatto è che tutti pensate che io sappia ballare - ha detto Barbara D'Urso ai suoi follower - Ma non è così. Io non so ballare. So fare solo quelle due cose piccole che ho fatto un anno fa quando sono stata ballerina per una notte. Lavorerò tantissimo però. Ho fatto questa scelta e quindi lavorerò molto. Pasquale, povero te!".