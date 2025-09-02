Barbara D’Urso, novità in arrivo: YouTube e Ballando con le Stelle accendono l’autunno della conduttrice

Barbara D'Urso è pronta a tornare più carica che mai. Dopo mesi di indiscrezioni e attese, la conduttrice partenopea si prepara a essere uno dei volti più attesi della nuova edizione di Ballando con le Stelle, che partirà il 27 settembre su Rai 1. A far coppia con lei sulla pista da ballo ci sarà Pasquale La Rocca, campione in due edizioni del talent show e ballerino tra i più amati del pubblico.

L'annuncio social: la conduttrice apre il suo canale YouTube

In queste ore, Barbara ha però sorpreso i suoi follower con una novità che non riguarda la televisione ma il mondo digitale. Attraverso i suoi canali social, la conduttrice ha annunciato l'apertura del suo canale YouTube ufficiale, un progetto che segna il suo debutto in una piattaforma nuova per lei.

Ecco le parole con cui ha dato la notizia in una storia di Instagram: "Ho aperto il mio canale YouTube! Per il momento è vuoto ma presto arriveranno i primi contenuti che, sono sicura, vi piaceranno molto. Saranno inaspettati". Un annuncio che ha subito scatenato l'entusiasmo dei fan, curiosi di scoprire quale tipo di contenuti proporrà la d'Urso.

Barbara D'Urso ballerina per una notte

Barbara D'Urso torna in TV: pronta a Ballando con le Stelle

In questi giorni la conduttrice partenopea si sta allenando per l'inizio della sua avventura nel talent show di Rai 1. Fin dal primo giorno in cui è stata ufficializzata la sua presenza a Ballando con le Stelle, preceduta da numerosi rumor, Barbara D'Urso ha dimostrato tutto il suo impegno. Carmelita, come la chiamano i suoi fan, è considerata una delle favorite alla vittoria, sia per la forza del suo partner, Pasquale La Rocca, sia perchè Barbara ha già dimostrato di sapersi muovere sulle piste da ballo.

Il suo arrivo a Ballando fu annunciato dalla stessa Milly Carlucci che condivise una telefonata con la sua collega conduttrice: "Sì, ci alleniamo tutti i giorni. Indubbiamente è un po' faticoso ma ti divertirai tantissimo. Poi vedrai con il ballerino, sarà tutto. Sarà una grande avventura, molto faticosa ma molto divertente. Dai, ci vediamo all'Auditorium direttamente per cominciare tutte le nostre prove, un bacione grandissimo." Chiusa la telefonata, Milly confermò entusiasta a: "Barbara D'Urso ha detto sì a Ballando con le Stelle".