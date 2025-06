Barbara D'Urso nei palinsesti RAI? Ma il suo ritorno in tv è difficile e c'entra anche Pier Silvio Berlusconi

L'indiscrezione in merito a un possibile e sempre più vicino ritorno in tv di Barbara D'Urso, su Rai 1, si è fatta prepotente nelle ultime ore, ma è ancora tutto da vedere per via dell'opposizione interna all'azienda

Ci sono indiscrezioni di un ritorno in tv di Barbara D'Urso. Ciò che ha rivelato DavideMaggio.it pare più concreto rispetto ai precedenti rumor. Per ora la notizia è ancora tutta da confermare ma ci sarebbero delle discussioni in atto all'interno della RAI. Pare che il nome dell'ex padrona di casa di Pomeriggio Cinque sia spuntato all'interno dei palinsesti provvisori del servizio pubblico, ma sembra anche che sia bastato questo a scatenare una lotta interna.

Barbara D'Urso è guerra "politica" per il suo ritorno in tv

Le indiscrezioni parlano chiaro: nei palinsesti dell'offerta RAI della stagione 2025-2026 ci sarebbe un nuovo show per Barbara D'Urso. Non si tratterebbe di un semplice rientro, ma sarebbe un progetto pensato appositamente per lei, di 8 puntate, per il venerdì sera.

Il format, secondo quanto anticipato, si ispirerebbe a Carramba, che sorpresa!, l'indimenticabile show di Raffaella Carrà, ovviamente rivisitato secondo gli stili della D'Urso. La messa in onda sarebbe prevista a partire da gennaio 2026, ma non è detto che il programma si possa concretizzare, come non è detto che possa diventare realtà il ritorno di "Barbarella" in tv.

"C'è chi scommette che l'idea verrà stracciata seduta stante e chi, invece, prospetta un serrato braccio di ferro affinché si aprano le porte di Rai 1 all'emotainment della conduttrice partenopea...", rivelano le voci da viale Mazzini. Le bozze dei palinsesti dovrebbero essere sottoposte informalmente al Consiglio di Amministrazione della RAI, quindi a stretto giro si scioglierà la riserva.

Dietro le esitazioni ci sarebbe una questione politica e strategica, ovvero di mantenere la "tregua" non scritta tra la RAI e Mediaset. Dopo l'uscita di scena della D'Urso da Pomeriggio Cinque, decisa proprio da Pier Silvio Berlusconi, l'idea di rilanciarla in prima serata su RAI 1 rischierebbe di incrinare gli equilibri tra la tv pubblica e Canale 5. Di fatti tra le due aziende ci sono state molte collaborazioni e scambi (pacifici) di conduttori per il benessere di entrambi, come la partecipazione di Gerry Scotti a Sanremo o la scelta di Mediaset di 'spegnere' il suo prime time durante la settimana del Festival.

Sono passati ben 2 dai dall'ultimo passaggio in tv di Barbara D'Urso, senza dimenticare la sua intervista a Domenica In e la partecipazione a Ballando con le stelle. Per lei, nei mesi scorsi, si era parlato anche di un possibile approdo al Nove, ma la trattativa non si è concretizzata.