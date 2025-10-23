Belve, l'indiscrezione su Rupert Everett: Francesca Fagnani pronta per il primo ospite internazionale?

La stagione di Belve alle porte (comincerà il 28 ottobre su Rai 2) si presenta già come una sfida non indifferente per Francesca Fagnani. La giornalista sarà alle prese con tante novità, l'ultima potrebbe essere stata annunciata da un'indiscrezione: ci sarà anche Rupert Everett?

La prima volta di un ospite internazionale a Belve?

Il matrimonio del mio migliore amico: Julia Roberts e Rupert Everett in una scena

Fino a questo momento, il programma cult di interviste si è sempre concentrato sul panorama italiano: non solo spettacolo, anche incursioni nel mondo della politica, della legge. Potrebbe però essere arrivato il momento per la Fagnani del primo ospite internazionale. Come riporta un'indiscrezione di Affari Italiani, Rupert Everett potrebbe essere uno dei prossimi vip a sedere sullo scomodissimo sgabello di Belve.

Lanciato nel 1984 dal film Another Country - La scelta, l'attore britannico è stato considerato fin dal suo esordio uno dei sex symbol di Hollywood, ma ha dovuto anche affrontare l'ostracismo dei produttori quando, nel 1989, ha pubblicamente dichiarato di essere gay. Dietro questa scelta, come ha spesso dichiarato, non c'è stato all'epoca nessu intento "militante" ma solo il desiderio di vivere la propria vita senza nascondersi in casa.

Dellamorte dellamore: Rupert Everett in una scena del film

Rupert Everett ha parlato in molte interviste dei problemi avuti con Hollywood per aver scelto di vivere liberamente, e sicuramente non perderà occasione per affrontare l'argomento anche a Belve, se davvero la sua ospitata verrà confermata dalla RAI.

A onor del vero, la star britannica ha già un fortissimo legame con il nostro Paese: non solo in Italia Everett ha girato alcuni dei film più importanti della sua carriera, con ruoli in film come Cronaca di una morte annunciata di Francesco Rosi, Dellamorte Dellamore di Michele Soavi, ma parla anche un discreto italiano.

Belve: chi ci sarà nella nuova stagione

Belve: Francesca Fagnani in studio

Fino a questo momento nessuna indiscrezione ha trovato realmente la conferma da parte della RAI o di Francesca Fagnani, ma neppure una secca smentita. Tra i primi a sedersi al cospetto della giornalista e conduttrice pare ci sarà, finalmente, Belen Rodriguez. Corteggiata per anni, soprattutto dopo la separazione da Stefano De Martino, la showgirl argentina, dopo essere stata ballerina per una notte a Ballando con le stelle nella seconda puntata, pare avere finalmente accettato di confrontarsi con le domande ferine della Fagnani.

Se negli ultimi giorni si sono fatti strada i nomi della tiktoker napoletana Rita De Crescenzo e dell'ex parlamentare Irene Pivetti, condannata nel 2024 a 4 anni di carcere per evasione fiscale e autoriciclaggio. Non è ancora chiaro, invece, il ruolo che dovrebbe avere Maria De Filippi. Secondo alcuni rumor, infatti, "Queen Mary" non sarà semplicemente un'ospite ma entrerà a far parte del cast fisso del programma.

Non resta che attendere la prossima settimana per gli annunci ufficiali.