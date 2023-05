Bellaria Film Festival 2023 al via domani: Le proprietà dei metalli sarà il film di preapertura

Al via domani il Bellaria Film Festival 2023, proiezioni, gli ospiti e appuntamenti per la 41° edizione della manifestazione che si terrà a Bellaria Igea Marina (RN) sino a domenica 14 maggio. Domani sera per la pre-apertura verrà mostrato Le proprietà dei metalli, esordio al lungometraggio del regista e sceneggiatore Antonio Bigini che uscirà nelle sale italiane da giovedì 18 maggio 2023 distribuito da Kiné in collaborazione con Lo Scrittoio.

L'opera prima, accolta con grande interesse alla sua anteprima internazionale al73° Festival Internazionale del Cinema di Berlino nella sezione "Generation K Plus", verrà proiettata alle 17.30 presso il cinema Astra (Via Guidi Paolo 77) alla presenza del regista e del produttore Claudio Giapponesi.

Il programma del festival

Un festival con una identità ben precisa: casa del cinema indipendente italiano, con un occhio particolare alle giovani generazioni, oltre che realtà che si innesta in modalità aperta e dialogante con il territorio, in uno scambio che genera cultura, socialità, formazione. Eccole le coordinate intorno alle quali si profila il programma del Bellaria Film Festival 2023. Il festival è patrocinato dal Ministero della Cultura e per il secondo anno consecutivo è sotto la direzione artistica di Daniela Persico, con l'organizzazione di Approdi, start-up di cinema d'autore.

La giornata d'inaugurazione andrà a riscoprire uno dei luoghi più importanti per la storia della città di Bellaria Igea Marina: l'ex cinema Apollo, un'antica sala cinematografica, costruita nel 1910, che si affaccia sul mare e che si potrà vedere animata con immagini in pellicola nell'installazione ad hoc del duo artistico composto da Samira Guadagnuolo e Tiziano Doria, due artigiani del cinema e della pellicola, che da sempre lavorano sulla materia scolpendo con la luce piccole elegie sulla nostra memoria attraversata dalle inquietudini del presente. Grazie al benestare dei proprietari, inizia una collaborazione volta a far ritornare le immagini in movimento all'interno della sala.

Gli ospiti

Tanti gli ospiti che si alterneranno nei 5 giorni del festival: il regista portoghese Carlos Conceição, che presenterà in anteprima (sabato 13) Tommy Guns, la tedesca Helena Wittmann con il suo Human Flowers of Flesh (domenica 14), Aslı Erdoğan, scrittrice, giornalista e attivista turca per i diritti umani, e poi Carla Signoris, Giuseppe Battiston, Jasmine Trinca, Linda Caridi, Roberto De Paolis, Giacomo Abbruzzese, Michelangelo Frammartino, Maria Roveran, Fabrizio Ferraro, Franco Piavoli, Giorgio Vasta, Lisa Ginzburg, Masbedo, Matteo Oscar Giuggioli e molti altri.

In anteprima italiana, dopo la vittoria alla Berlinale, mercoledì 10 maggio al Cinema Teatro Astra il film The Plough di Philippe Garrel sarà presentato alla presenza del direttore della fotografia Renato Berta.

Il Premio Casa Rossa (5 in titoli in gara selezionati tra le migliori opere prime e seconde della stagione cinematografica) sarà assegnato da una giuria di 20 giovani studenti di cinema e rappresentato anche quest'anno da una Casina de Le Casine, progetto di EnAIP Cesena ed EnAIP Rubicone. La collaborazione tra Bellaria Film Festival e progetto Le Casine sarà inoltre consolidata attraverso la realizzazione di un backstage del festival da parte di un gruppo di ragazzi e ragazze guidato da Manuel Delvecchio. Inoltre, per tutta la durata del Bellaria Film Festival sarà allestita una mostra fotografica e di progetti realizzati da EnAIP Cesena e Rubicone.

Tutte le novità di questa edizione

Tra le novità di quest'anno, la collaborazione con Cinecittà che ha permesso di lanciare BFF New Wave (in)emergenza, programma di sostegno per il cinema indipendente italiano: un percorso professionale dedicato a giovani registi e produttori che riceveranno un sostegno per chiudere i loro primi film (grazie a premi in denaro e alla postproduzione).

Inoltre, grazie a un accordo esclusivo con MyMovies.it, tutti i film della sezione Gabbiano saranno disponibili in streaming per il pubblico all'interno della piattaforma MyMovies ONE.

L'attenzione alle giovani generazioni è a trecentosessanta gradi. Al festival saranno infatti presenti anche gli studenti dell'istituto alberghiero Malatesta di Rimini che si occuperanno di accoglienza e del catering nella giornata dell'inaugurazione. La collaborazione con l'Istituto comprensivo di Bellaria porterà invece al coinvolgimento dei ragazzi e delle ragazze delle scuole medie che realizzeranno un proprio racconto del festival intervistando registi, autori, ospiti e cittadini di Bellaria Igea-Marina. Al Festival sarà inoltre presente un banchetto di Amnesty International.