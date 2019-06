Bella Thorne pubblica le sue foto hot dopo le minacce degli hacker

Bella Thorne ha pubblicato le sue foto hot sui social, immagini private che erano state rubate dagli hacker che avevano minacciato di pubblicarle. In questo modo l'attrice ha anticipato coraggiosamente un eventuale leaking.

Bella, sexy... e coraggiosa. Bella Thorne ha deciso di pubblicare le sue foto di nudo private che erano state hackerate, vanificando quindi i tentativi di estorsione e le minacce di chi gliele aveva rubate dal cellulare pensando evidentemente di trarne profitto.

La stessa attrice e cantante ha raccontato l'accaduto in un post su Twitter, post accompagnato da alcune sue foto a seno nudo e screenshot di conversazioni via telefono. Prima però, due righe dedicate a chi ha violato la sua privacy: "Vai a farti fottere tu e il potere che pensi di avere su di me. Parlerò di questo nel mio prossimo libro."

Fuck u and the power u think you have over me. I’m gonna write about this in my next book😡😡😡 pic.twitter.com/0Ep0iXgW51 — BITCHIMBELLATHORNE (@bellathorne) 15 giugno 2019

"Come sapete tutti, ieri la mia roba è stata hackerata" - scrive Bella Thorne nel post - "Nelle ultime 24 ore mi hanno ricattata con le foto in cui sono nuda. Mi sento uno schifo, mi sento osservata. Sento che qualcuno ha portato via da me qualcosa che volevo far vedere solo ad una persona speciale. Mi ha mandato foto di nudo di altre celebrità, non si fermerà con me o altri.

Per troppo tempo ho permesso ad un uomo di approfittarsene più volte e adesso sono fottutamente stufa. Rendere pubbliche queste foto è una mia decisione.

Stanotte posso dormire tranquilla sapendo che mi sono ripresa il mio potere. Non potete controllare la mia vita e non lo farete mai.

Ecco le foto che hanno minacciato di rendere pubbliche, sono foto delle mie tette. Quindi vai a farti fottere. Ho passato le ultime ore a piangere invece di festeggiare l'uscita del mio libro mentre facevo la promozione stampa.

Ah e l'FBI verrà presto a casa tua, quindi guardati alle tue fottute spalle"

Bella Thorne è l'ultima star la cui privacy viene violata dagli hacker. In passato, a diverse celebrity sono state rubate le foto private (e molto spesso si trattava di nudi). Tra i casi più eclatanti, quello di Jennifer Lawrence, che si è concluso con l'arresto di un hacker, George Garofano, condannato poi a 8 mesi di carcere, l'anno scorso.

Bella Thorne però, ha preso una decisione per certi aspetti simile a quella presa dai Radiohead, proprio nei giorni scorsi. Alla band erano state hackerate ben 18 ore di musica, ma loro hanno deciso di replicare al ricatto con la pubblicazione tempestiva del materiale trafugato e la vendita dello stesso ad un prezzo irrisorio. Il ricavato della vendita sarà poi devoluto in beneficenza.