Paint Her Red: prime immagini di Bella Thorne coperta di sangue nel suo esordio alla regia

Sono state pubblicate le prime immagini di Bella Thorne in quello che sarà anche il suo esordio alla regia.

Sono state pubblicate le prime immagini in anteprima di Paint Her Red, l'esordio alla regia di Bella Thorne, che ricoprirà anche il ruolo di protagonista.

Il film, che sarà presentato in anteprima mondiale al Taormina Film Festival, è basato su una sceneggiatura originale da lei scritta, diretta e interpretata. Il cortometraggio è interpretato dall'attrice Juliet Sterner (Saint Clare) con la voce narrante del regista-sceneggiatore Oren Moverman, candidato all'Oscar per la sceneggiatura originale di Oltre le regole - The Messenger.

Secondo il comunicato stampa, la Thorne offrirà "una narrazione non apologetica, ma dolorosa e bella, che esplora la situazione delle donne". "Con vulnerabilità e forza, [Thorne] utilizza immagini ossessionanti e un insieme di prosa e poesia malinconica, permettendo al pubblico di dare un'occhiata più intima al viaggio pre-destinato di una donna".

La stessa Thorne ha dichiarato: "Tutti ci connettiamo attraverso le storie: guardare l'arte dovrebbe essere come guardarsi allo specchio. Sono alla ricerca di cortometraggi che mi parlino di dinamiche familiari, di traumi in qualsiasi forma, di storie di odio interiorizzato, di storie madre/figlia e padre/figlio. Cerco storie che mostrino l'equilibrio tra i lati belli e brutti della vita, la luce e l'oscurità da cui siamo circondati ogni giorno".

Non è ancora chiaro se il cortometraggio riceverà un'ampia distribuzione in sala o su qualche piattaforma.