The Tower: Bella Thorne e Jack Kilmer protagonisti di un fantasy incentrato sulle sirene

Bella Thorne e Jack Kilmer saranno i protagonisti di The Tower, un dark fantasy incentrato su una sirena intrappolata in una torre di una piccola città del Sud. Il film sarà diretto da Adam Sigal, regista di Chariot, e la trama sarà incentrata su una misteriosa sirena intrappolata e dimenticata per anni nella torre d'acqua di una piccola città del Sud.

Bella Thorne è nota - oltre che per la sua relazione ormai finita col cantante italiano Benji - per i suoi ruoli nella serie Disney Shake It Up e più recentemente per il dramma fantascientifico Divinity, inoltre ha avuto recentemente il suo esordio alla regia con Paint Her Red. Kilmer è il figlio di Val Kilmer, ed è conosciuto per Palo Alto e per aver narrato il documentario Val sulla vita del padre. Nel film recitano anche Cam Gigandet (Una notte violenta e silenziosa, Twilight) e Chris Mullinax (Chariot).

Bella Thorne non autograferà le sue foto sexy di inizio carriera: "Quando è troppo è troppo"

Il sole a mezzanotte - Midnight Sun: Bella Thorne in una scena del film

Le riprese continuano

Le riprese del progetto sono iniziate prima dello sciopero della SAG-AFTRA, cominciato il 24 luglio scorso. La produzione è stata sospesa fino a quando il film indie ha ricevuto una deroga dal sindacato degli attori per riprendere le riprese nonostante lo sciopero in corso. Il regista Sigal ha dichiarato: "Mi spezza il cuore il fatto che ci siano così tanti attori, sceneggiatori e troupe impossibilitati a lavorare in questo momento, e mi rendo conto di quanto siamo fortunati ad avere l'opportunità di finire questo film. Sono incredibilmente grato alla SAG per continuare a sostenere il cinema indipendente e, non appena avremo terminato il film, io e il cast di The Tower saremo là fuori, in prima linea, accanto ai nostri colleghi attori e scrittori, a lottare per ciò che meritano".