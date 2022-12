Bella Thorne fu quasi licenziata da Disney per una foto in bikini a 14 anni

A 14 anni Bella Thorne ha rischiato di essere licenziata da Disney per colpa di una foto in bikini scattata da un fan sulla spiaggia.

L'ex star adolescente Bella Thorne ha rischiato di essere licenziata da Disney quando aveva 14 anni a causa di una foto rubata di lei che indossava un bikini in spiaggia. Il fatto che una ragazza adolescente indossi un costume a due pezzi al mare potrebbe non sembrare granché come motivo di licenziamento, e infatti non lo è, ma quando di mezzo ci sono un mucchio di soldi e un ampio pubblico la faccenda si complica inutilmente.

Thorne ha recentemente partecipato al podcast High Low with EmRata, condotto da Emily Ratajkowski, parlando delle difficoltà incontrate durante la sua carriera, e soprattutto della diffusissima ipersessualizzazione del corpo femminile, anche in tenera età. L'attrice, modella e cantante, che ha lavorato con Disney per la serie tv A tutto ritmo, ricorda un particolare incidente che le è quasi costato il posto.

La foto incriminata

A quattordici anni si trovava in spiaggia con amici, quando un fan le scattò una foto che diventò velocemente di dominio pubblico. Bella Thorne indossava un normale bikini, come molte donne e ragazze delle età più disparate, ma il pubblico abituato a vederla nei panni della protagonista in uno show per teenagers reputò il look troppo "scandaloso", e mise Disney in una scomoda posizione. L'attrice non venne licenziata, ma le fu detto che avrebbe dovuto indossare "pantaloncini e una maglietta larga" per le successive uscite in spiaggia.

Bella Thorne commenta Framing Britney Spears: "Tutti noi l'abbiamo ridotta così"

L'episodio del bikini non è l'unico rivelato da Bella Thorne durante la sua chiacchierata con EmRata. L'attrice ha infatti ripescato un episodio allucinante avvenuto quando aveva solo 10 anni. Dopo aver partecipato a un casting, il suo agente venne contattato e informato che Thorne non avrebbe avuto la parte perché il regista aveva "percepito che lei stesse flirtando con lui e lo aveva messo a disagio".