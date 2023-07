Belen rompe il silenzio e rivela perchè ha lasciato Mediaset

Nella prossima stagione televisiva, i fan di Belen dovranno fare a meno della sua presenza sul piccolo schermo poiché la modella argentina si è presa un anno sabbatico. Belen ha condiviso il motivo di questa scelta con i suoi follower su Instagram, rispondendo a diversi commenti lasciati sotto il suo ultimo post. Belen ha ringraziato Mediaset e Maria De Filippi con un post speciale dedicato all'azienda e alla conduttrice.

Nella stagione televisiva appena trascorsa, Belen Rodriguez ha ricoperto diversi ruoli. Ha fatto parte della giuria di Tu si que vales ed è stata conduttrice de Le iene, inizialmente in coppia con Teo Mammuccari, poi da sola, quando il presentatore ha deciso di abbandonare il programma dopo un litigio con Davide Parenti, autore della trasmissione.

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, è stata annunciata ufficialmente l'uscita di Belen dal programma di Maria De Filippi e la sua sostituzione a Le Iene con Veronica Gentili. Quest'ultima decisione è stata presa dai vertici di Mediaset in collaborazione con gli autori del programma, con l'obiettivo di conferire un'impronta più giornalistica alla trasmissione.

Mentre l'addio di Barbara D'Urso a Mediaset è stato più rumoroso, con lo sfogo sui quotidiani della conduttrice partenopea, l'uscita di Belen è stata più soft. Ai follower che le hanno scritto sotto un suo post "Ciao Belen ma, che te ne frega, ci saranno altre opportunità, magari migliori... comunque mancherai tanto ma, io ti seguo ". La modella ha replicato "Ma ce l'ho già altre opportunità!".

"Cambiare è stimolante", si legge sotto il post e la Rodriguez concorda "Fatto apposta per questo". Belen quindi, a differenza della D'Urso, non sarebbe stata fatta fuori da Pier Silvio Berlusconi "Me ne sono andata via io", ha precisato, rispondendo ad un altro post.

In attesa di ritornare in televisione, Belen proseguirà con determinazione le sue attività nel campo della moda, collaborando con i suoi fratelli per le linee di abbigliamento Hinnominate, Me fui e Mar de margaritars, quest'ultima rappresenta l'ultimo progetto nato all'interno della famiglia Rodriguez.

Pochi minuti fa Belen ha pubblicato su Instagram un post in cui ringrazia Maria De Filippi e Mediaset: "Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati insieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare. Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in tutti questi anni e per le parole che ha sempre pronunciato per me. Un grazie particolare va a Maria De Filippi, per tutti i consigli e per l'opportunità di esprimere me stessa. Infine grazie a Davide Parenti per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai"