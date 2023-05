Le Iene, Teo Mammucari spiega il suo addio al programma: "Davide Parenti ha litigato con tutti i conduttori"

Sono passati quasi quattro mesi da quando Teo Mammucari ha deciso di lasciare Le Iene, il programma di Italia 1 che conduceva insieme a Belen Rodriguez. Dopo essere rimasto in silenzio per tutto questo tempo, Teo ha deciso di rivelare a Libero Quotidiano i motivi del suo addio al programma ideato da Davide Parenti

"Ho lasciato Le Iene e mi hanno detto che ero matto, in realtà avevo solo altre esigenze come quella di riprendere il racconto e il confronto col pubblico a teatro interrotto per vent'anni dalla televisione. Non si tratta assolutamente di un ripiego ma di una scelta artistica fatta mentre in tv conducevo la più vista trasmissione di Italia 1 e Tu si que vales su Canale 5″, ha dichiarato Teo a Libero, l'uso del passato potrebbe sottintendere il suo addio anche al programma di Maria De Filippi.

Il divorzio con Le Iene, fu certificato solo da uno scarno comunicato di Mediaset, l'Azienda di Cologno Monzese confermava che il conduttore sarebbe rimasto all'interno del gruppo: "Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento".

Per il momento Teo è ancora alla finestra, in attesa di segnali: "Ho chiesto a Italia 1 di darmi un programma tutto mio. Ho presentato un progetto. Mi hanno detto che stanno valutando. Quando saranno pronti, la porta è aperta da entrambi i lati. Però se per me non ci sono spazi per fare cose nuove, preferisco rinunciare anche a quelle vecchie e tornare a fare teatro".

Secondo i ben informati, Teo lasciò il programma dopo un litigio con Davide Parenti. Mammuccari, in parte, conferma il duro faccia a faccia con il creatore del programma, chiarendo la cronologia degli eventi. "Davide ha litigato con tutti i conduttori che esistono. Non lo dico io ma i giornali. Io però non ho litigato con lui. Il contratto per l'edizione di quest'anno non lo avevo in realtà ancora firmato, per cui colsi l'occasione e quella mancanza di entusiasmo che sentii per andare a parlargli. È chiaro che sentirselo dire così non piace a nessuno. Però era giusto lasciare a chi in quel momento aveva più entusiasmo di me che sta facendo molto bene. Auguro loro di provare tutte le emozioni che Le Iene hanno dato a me".

"Chiesi Belen che secondo me era la persona giusta e non sbagliai. Però poi mi sono reso conto che stavo facendo da dieci anni i lanci e che stavo perdendo l'entusiasmo ed era ora, sia pure con molto dispiacere, di lasciare spazio a chi aveva più entusiasmo di me", racconta Teo, spiegando di essere stato lui a favorire lo sbarco della modella argentina nel programma.

Mammuccari in questo momento è a teatro con Più bella cosa non c'è in cui "Racconto le verità della mia vita ma con l'obiettivo di farvi ridere". Per il futuro Teo lascia aperte tutte le opzioni: "Dove mi offriranno la possibilità di fare un programma mio e di continuare a fare teatro. Le persone me lo chiedono e io chiedo a Mediaset chi c'è più adatto di me a Italia 1? In questo momento la rete sta puntando su altri nomi ma credo che alla fine l'onestà di pensiero paghi. Io se spengo la tv non resto a casa a fare la lana".

Dopo l'addio di Teo Mammuccari a le Iene, Belen è stata affiancata dai comici Eleazaro Rossi, Nathan Kiboba e Max Angioni, quest'ultimo ieri è stato il protagonista di uno dei monologhi del programma, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.