Belen Rodriguez: "Mi sono fatta prendere in giro un sacco di volte in amore", stoccata a Stefano De Martino?

Dopo la sua uscita di scena dai programmi Mediaset, Belen Rodriguez ha trovato una nuova vita (lavorativa) su Real Time con Amore alla prova - La crisi del settimo anno. Un dating show che ha parla di amore e di seconde possibilità. Durante l'ultima puntata non è passata inosservata una confessione di Belen Rodriguez che pare sia stata una stoccata a Stefano De Martino.

Belen Rodriguez si lascia andare a un racconto molto personale

Come ben sappiamo, è stata piuttosto tormentata la love story tra la showgirl e il conduttore di Affari Tuoi. Il gossip è sempre acceso, e si infiamma durante la puntata di Amore alla prova in cui la Rodriguez si trova a consolare Claudia, perché tradita dal suo compagno. "Non è meglio stare male, ma vedere la verità? Io preferisco così", ha affermato la conduttrice. "Tu ti fai prendere in giro e non ti dai il valore che meriti. Io mi sono fatta prendere in giro un sacco di volte in passato, e tante volte ci ho creduto".

Belen Rodriguez torna in TV da stasera su Real Time con Amore alla prova: cosa sappiamo sul nuovo show

Durante il "rito consolatorio", Belen Rodriguez ha sottolineato che "spesso si accetta di credere in una storia per motivi profondi, come l'amore o il desiderio di proteggere i figli". Non ha menzionato nessuno in particolare ma in molti in quelle parole hanno visto dei riferimenti velati alla sua storia con De Martino e Spinalbese, padri rispettivamente di Santiago e Luna Marì.

Un programma che pare costruito sui suoi trascorsi sentimentali dato che, poco prima del lancio di Amaore alla prova, ha rivelato che anche lei ha affrontato una crisi profonda con Stefano proprio al settimo anno d'amore.