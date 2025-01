Belen Rodriguez torna in TV da stasera su Real Time con Amore alla prova: cosa sappiamo sul nuovo show

Stasera su Real Time, in prima serata, debutta il nuovo programma condotto da Belen Rodriguez, Amore alla prova, un esperimento sociale che parla di crisi matrimoniali.

Belen Rodriguez non è rimasta poi molto lontana dalla TV. Esclusa dai palinsesti Mediaset, l'argentina ha trovato una nuova casa dalle parti di Warner Bros. Discovery. La nuova avventura comincerà stasera su Real Time, alle 21:30, e il primo esperimento sarà Amore alla prova, uno show che guida le coppie attraverso un matrimonio in crisi.

Che cos'è Amore alla prova - La crisi del settimo anno

Il programma condotto da Belen Rodriguez è uno degli esperimenti sociali tanto cari alla rete. L'argentina sarà alla guida di Amore alla prova ma non sarà sola: accanto a lei ci sarà la psicologa, psicoterapeuta e sessuologa Maria Luigia Augello.

Lo show vede protagoniste 4 coppie in crisi che scelgono di prendere parte ad un esperimento d'amore senza precedenti: scambiarsi i partner tra loro. Ogni coniuge avrà, infatti, la possibilità di vivere per 14 giorni con un nuovo partner con cui affronterà una vera e propria convivenza.

Quale sarà il ruolo di Belen Rodriguez?

La conduttrice argentina, ex moglie di Stefano Di Martino, li seguirà passo dopo passo raccontando le loro vicissitudini, sarà una compagna di viaggio, una complice, una spalla pronta ad ascoltare i loro stati d'animo, a consigliarli e ad aiutarli.

Nel corso delle 5 puntate (della durata di circa 60 minuti ciascuna) che compongono Amore alla prova, le nuove coppie avranno così modo di affrontare la vita con un compagno diverso, con caratteristiche che mancano al partner con cui si è creata la frattura.

La dottoressa Augello seguirà le coppie da un punto di vista terapeutico, con incontri e attività. Durante tutta la durata dell'esperimento, le coppie "reali" non potranno sentirsi né confrontarsi, solamente alla fine di queste settimane di convivenza forzata, le coppie si troveranno di fronte alla scelta finale: continuare la propria storia oppure separarsi?

Amore alla Prova - La crisi del settimo anno è uno show prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery.

Sarà in onda il mercoledì sera su Real Time (visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre) e sarà disponibile anche in streaming su discovery+.