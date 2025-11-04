Belen Rodriguez al GialappaShow non risparmia frecciatine a De Martino, ma c’è lo zampino di Gigi e Ross

Non serve rimestare nel passato quando si può riderci su. Nella puntata del GialappaShow di ieri sera, 3 novembre su Tv8, Belen Rodriguez ha trasformato un incontro-scontro con il 'finto' Stefano De Martino (l'imitazione di Gigi del duo Gigi e Ross) in un piccolo manuale di autoironia.

Tempi comici serrati, rimandi alla loro storia d'amore che per anni è stata al centro delle cronache e botta e risposta che sembrano scritti appositamente per i reel del giorno dopo.

Belen Rodriguez al GialappaShow: lo sketch con De Martino (fake) fa scintille

Il siparietto al GialappaShow di ieri sera nasce dall'assist del Mago Forest e scivola subito in un ping-pong di provocazioni. Lo Stefano De Martino visto ieri sera (in realtà Gigi di Gigi e Ross) ostenta sicurezza e riapre con leggerezza vecchi capitoli di gossip.

Belén Rodríguez risponde senza farsi pregare, gioca sul mito dei "pacchi" di Affari tuoi - ancora re del preserale -, finge stupore, cambia passo e porta la conversazione sul terreno che le è più congeniale: quello dell'autoironia. In cui il personaggio Belen è cosciente di sé e lo utilizza per far ridere, non per ferire. Il pubblico di Tv8 segue, applaude e rilancia sui social. È un win-win, insomma.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Le gag dei Gialappi e gli scambi Step - Belen

Per restituire il tono della serata, bastano poche battute chiave. Quando Stefano De Martino la provoca - "Ti ricordi quando eri più ricca di me?" - Belen replica con una stoccata che fa esplodere lo studio: "Ti ricordi quando eri meno rifatto di me?". Mic drop, direbbero negli USA.

Poi strizza l'occhio al lessico di Affari tuoi e chiude la porta con ironia: "Io ad Affari Tuoi? No, basta pacchi". Insomma, non ce n'è per nessuno, quando la showgirl decide di prendersi in giro lo fa al top. Nel finale, poi, la domanda maliziosa su chi le occupi i pensieri notturni diventa l'assist definitivo per il tormentone: "Quel figo di Gerry Scotti". Game, set, match, come giustamente rimarcano i Gialappi. Il livore è pari a zero e lo sketch non serve a colpire l'ex, ma a ribaltare i luoghi comuni con una sana e fragorosa risata.

GialappaShow e il manuale dell'autoironia secondo Belen Rodriguez

Belen Rodriguez

Il segmento tiene insieme tre piani: il ricordo della coppia più chiacchierata dei rotocalchi, il formato-parodia caro alla Gialappa's Band e le regole dei social, fatte di punchline brevi e riconoscibili pronte a diventare virali. Rodriguez dimostra di conoscerle bene quelle regole e si concede, si prende in giro, offre titoli e depotenzia le stoccate con il sorriso. È così che il gossip diventa intrattenimento e non rissa a favore di TV: si flirta con il passato per far crescere il presente (e gli ascolti), senza scivolare nel rancore.