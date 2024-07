Belen Rodriguez sbarca su Warner Bros. Discovery con due programmi ("scippati" ad altri due volti noti)

Le voci su Belen Rodriguez nuovo volto di Warner Bros. Discovery si ricorrevano da mesi e oggi, raggiunto un accordo, sono state finalmente ufficializzate: l'ex conduttrice di Mediaset sbarcherà in autunno sul Nove e su Real Time con ben due programmi, non creati appositamente per lei ma certamente nelle sue corde, considerate le esperienze precedenti.

Belen Rodriguez al posto di Giulia De Lellis su Real Time

Nell'attesa di capire se anche Fiorello sarà parte della scuderia di Nove (prima o poi) come l'amico Amadeus, Discovery mette a segno un altro colpo firmando un accordo con Belen Rodriguez. L'argentina, dopo l'addio a Mediaset nella passata stagione, dopo essere stata lontana dalla TV per circa un anno (fatta eccezione per le poche ospitate in RAI), è dunque pronta a tornare sul piccolo schermo alla guida di ben due programmi.

Belen dovrà infatti "sdoppiarsi" per i due canali maggiori di Warner Bros. Discovery, Real Time e Nove. E in entrambi i casi subentrerà a due volti assai noti, in TV quanto sui social.

Entrerà nel palinsesto di Nove alla guida di Only Fun - Comico Show, il programma prodotto da Colorado Film che dal 2022 era condotto da Elettra Lamborghini e i PanPers. Se insieme a Belen tornerà il duo comico formato da Andrea Pisani e Luca Peracino, non ci sarà invece la cantante di Musica (e il resto scompare) - il brano che la Lamborghini presentò nel 2020 durante il primo Sanremo condotto da Amadeus.

Su Real Time invece Belen sarà alla guida di Amore alla prova - La crisi del settimo anno, esperimento sociale televisivo che, dopo aver debuttato nel 2019 su Fox Life con Claudia Gerini, era passato nelle mani di Discovery nel 2023 ed era stato affidato un'influencer di cui molto si sta parlando proprio dopo il matrimonio della sorella di Belen: Giulia De Lellis.

Riuscirà l'argentina a confermare i buoni risultati di Only Fun e a far risorgere Amore alla prova? Lo scopriremo durante l'autunno 2024/2025.

Nel 2012 Belen, all'apice della fama, ha condotto il Festival di Sanremo con Gianni Morandi ed Elisabetta Canalis

Nel frattempo Belen Rodriguez si gode il momento di ritrovata serenità dopo un anno non semplicissimo, dal punto di vista professionale e personale. Commentando l'approdo su Warner Bros. Discovery, la conduttrice ha dichiarato: "È un onore entrare nella prestigiosa famiglia Warner Bros. Discovery. La mia gratitudine va a tutto il gruppo per avermi dato l'opportunità di poter contribuire al successo di due progetti così importanti per me. Come artista che da sempre mette cuore e professionalità nel lavoro, intraprendo con grande entusiasmo un nuovo capitolo della mia carriera".