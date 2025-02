Only Fun - Comico Show, da stasera su Nove con Belén Rodriguez e i Panpers; ospite speciale Alessandro Siani

Torna stasera su Nove Only Fun - Comico Show, il programma comico condotta dal duo dei Panpers, alias Andrea Pisani e Luca Peracino, insieme a Belén Rodriguez. L'appuntamento è ogni giovedì in prima serata, disponibile in anteprima su discovery+.

Only Fun-Comic Show, il cast della quinta edizione

Belén Rodriguez

Dieci le puntate in totale, per questa quinta edizione dello show. Registrato nello storico Teatro Galleria di Legnano, il programma prevede monologhi e personaggi dei comici più affermati del nostro paese. Nella prima puntata di stasera ci saranno: Angelo Pisani, Antonio Ornano, Barbara Foria, Enrico Bertolino, Federica Cacciola, Federico Basso, Marta e Gianluca, Peppe Iodice, Pino e Gli Anticorpi, Raul Cremona e Valentina Persia. Come ospite invece, è prevista la presenza di Alessandro Siani.

Nei prossimi appuntamenti troveremo anche: Alberto Farina, Dario Cassini, Baz, Beatrice Arnera, Dado, Dario Vergassola, Francesco Cicchella, Gianluca "Scintilla" Fubelli, Giovanni Cacioppo, Giuseppe Giacobazzi, Ippolita Baldini, Leonardo Fiaschi, gli Oblivion, Omar Fantini, Paolo Cevoli, Roberto Lipari, Thomas Basilico e Vincenzo de Lucia, oltre al ritorno dell'amatissimo duo Ale e Franz.

Gli ascolti

I Panpers

Nella passata edizione, lo show ha conquistato il pubblico a teatro e da casa registrando la sua migliore stagione con una media di oltre 650.000 spettatori e il 3,5% di share, e raggiungendo il picco di ascolti pari a 784.000 spettatori e il 4,2% di share nella puntata dell'11 aprile 2024.

Only Fun - Comico Show è un programma prodotto da Colorado Film, una società del Gruppo Rainbow, per Warner Bros. La regia è affidata a Marco Beltrami. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9. Le puntate sono disponibili in anteprima su discovery+ a rilascio settimanale.