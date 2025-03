Belcanto stasera su Rai 1: cosa vedremo nella terza puntata, tra gelosie e tradimenti

Nella terza puntata di Belcanto, in onda lunedì 10 marzo in prima serata su Rai 1, un moto di gelosia incontrollata di Antonia avrà conseguenze tragiche.

Torna stasera su Rai 1, alle 21:30, una volta terminata la puntata di Affari Tuoi, Belcanto, la fiction con Vittoria Puccini sul mondo della lirica. Scopriamo dalle anticipazioni che ormai è guerra aperta tra le due figlie di Maria: consapevoli delle proprie doti artistiche, ciascuna rivendicherà il proprio posto nel mondo della musica, con mezzi leciti o meno.

Belcanto, cosa vedremo lunedì 10 marzo

Belcanto. Caterina Ferioli in un'immagine della serie.

Nel primo episodio, La Cenerentola, scopriamo l'esito della gara di canto. Carolina (Adriana Savarese) ha vinto, con gran sorpresa di due "perdenti" eccellenti: sua sorella Antonia (Caterina Ferioli) e Sarrasine, la cantante preferita dal Principe Richter (Andreas Pietschmann). In quanto prima classificata, le viene offerta la possibilità di interpretare la protagonista nell'opera che dà il nome all'episodio, scatenando però la gelosia di Antonia.

La sorella di Enrico (Giacomo Giorgio) legata ai movimenti austro-ungarici, Olimpia, si scontra con le forze dell'ordine, riportando una brutta ferita. Ad aiutarla c'è solo Carolina, che decide di tenerla nascosta nella cantina della locanda di Domenico (Carmine Recano).

Intanto proprio Carolina ha accettato di esibirsi alla festa di fidanzamento della contessina Maddalena Bellerio (Serena De Ferrari) e del colonnello austriaco Pavel Falez (Nicolò Pasetti). Non sarà da sola, però, perchè dovrà farlo insieme a Sarrasine, e sarà proprio questa l'occasione che la porterà a fare una scoperta sull'identità della cantante.

Nel frattempo Antonia, scoperto il piano di sua sorella per tenere nascosta Olimpia, rivela il nascondiglio al colonnello Falez, e tutto per strappare il ruolo a Carolina ne La Cenerentola. La ragazza non ha però ben calcolato le conseguenze tragiche del suo gesto: Olimpia cercherà di fuggire, Falez la ucciderà senza tanti scrupoli.

Distrutto per la morte della sorella, Enrico comincerà a sospettare che sia stata proprio Antonia a tradirli.

Oltre alla gelosia e al tradimento della sorella, e alla morte di Olimpia, Carolina deve fare i conti con un altro cambiamento: da Napoli arriva Saverio (Andrea Verticchio). Enrico intanto, una volta appurato che i suoi sospetti su Antonia erano esatti, mette in atto un piano con il supporto di un gruppo di rivoluzionari. Saboteranno la prima dello spettacolo di cui Antonia è protagonista.