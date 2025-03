Belcanto: cosa succederà nella seconda puntata, in onda stasera su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Nella seconda puntata di Belcanto, in onda stasera su Rai 1 in prima serata, Carolina resterà sconvolta da un segreto che sua madre nasconde.

Dopo il successo della scorsa settimana, quella del debutto, in cui ha battuto il Grande Fratello di Canale 5, Belcanto, la serie tv sul mondo dell'opera lirica, torna stasera su Rai 1, alle 21:30, con la seconda puntata. La fiction con protagonisti Vittoria Puccini e Carmine Recano è anche in streaming su RaiPlay, dove è possibile recuperare la prima puntata.

Belcanto, anticipazioni di lunedì 3 marzo

Belcanto. Adriana Savarese e Giacomo Giorgio in una scena della serie.

Nel primo episodio, Don Giovanni, Antonia ha la grande opportunità, offerta da Crescenzi, di far studiare canto anche a Carolina, il cui talento ha incantato il maestro. Maria intanto ha accettato di lavorare come domestica per i Bellerio pur di riuscire a pagare la scuola alle due figlie.

Crescenzi intanto scopre che Carolina non sa leggere e minaccia l'espulsione se non si metterà al passo con le compagne. Il maestro però non sa che la ragazza sta affrontando un momento assai difficile anche a casa, scoperto un segreto su sua madre che l'ha sconvolta.

Nel secondo episodio della serata, Casta Diva, la più giovane delle figlie di Maria deve fare i conti con la scoperta del passato da cantante lirica di sua madre. Carolina decide che l'unica via possibile è scappare di casa e tornare a Napoli da Saverio. Per fortuna Antonia riesce a fermarla appena in tempo: resteranno tutte e tre unite a Milano.

Giacomo Lotti, intanto si avvicina sempre più ad Antonia, giovane degna della sua stima, ma anche mezzo per arrivare alla madre Maria.

Lei intanto, presa maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità, decide di partecipare alla selezione del maestro Crescenzi per la gara musicale del Principe Richter. Carolina invece è alle prese con le sue lezioni private.

Il cast e i personaggi di Belcanto

Belcanto. Vittoria Puccini, Caterina Ferioli e Adriana Savarese in una scena della serie.

Volto di punta di Belcanto è Vittoria Puccini, che veste i panni di Maria, madre di Antonia (Caterina Ferioli) e Carolina (Adriana Savarese), in fuga da Napoli per liberarsi dall'oppressione del violento marito di Maria, Iginio (Antonio Gerardi), e per inseguire il sogno di calcare i palcoscenici dei grandi teatri di Milano.

Accanto a loro anche Carmine Recano nei panni di Domenico Bernasca, Giacomo Giorgio in quelli di Enrico De Marchi. Andrea Bosca è Giacomo Lotti, Vincenzo Ferrera interpreta il Maestro Crescenzi, Andrea Verticchio è il giovane Saverio Nappi, Nicolò Pasetti interpreta Pavel Falez, Serena De Ferrari è Maddalena Bellerio.