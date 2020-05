Bel Ami: Paul Verhoeven al lavoro su una serie tv tratta dal libro di Guy de Maupassant

Il libro di Guy de Maupassant potrebbe essere adattato per la tv da Paul Verhoeven, che ricoprirà il duolice ruolo di regista e showrunner.

Il libro Bel Ami diventerà una serie tv diretta da Paul Verhoeven, che ne realizzerà un adattamento in otto episodi ambientati nella nostra contemporaneità. Non solo, lo show strizzerà l'occhio a se stesso poiché trasporterà il classico di Guy de Maupassant dal mondo del giornalismo a quello della televisione, conservando la storia di arrampicamento sociale del suo protagonista.

Paul Verhoeven, presidente della giuria di Berlino 2017

A rendere noto il progetto è il produttore Saïd Ben Saïd attraverso Deadline. La serie è ancora in cerca di un distributore, ma la conversazione pare già aperta con un possibile candidato. Si parla già infatti di riprese, che potrebbero partire nell'estate 2021 in Francia. L'intero show, costituito da otto puntate, sarà realizzato in lingua francese, sotto la guida di Paul Verhoeven, che curerà la regia di tutti gli episodi, oltre a servire da showrunner.

Il romanzo di Maupassant ha già avuto una sua versione sul grande schermo nel 2012, quando a dare vita alla storia furono Robert Pattinson, Uma Thurman e Kristin Scott Thomas. Per la tv, a scrivere la sceneggiatura sarà un collaboratore già attivo con Verhoeven, Gerard Soeteman.

Benedetta: una suora a seno nudo nel poster del film di Verhoeven

Oltre ad annunciare la partecipazione di Paul Verhoeven alla serie tv Bel Ami, Saïd Ben Saïd ha anche dato alcuni aggiornamenti sull'ultimo film del regista, Benedetta. Il film avrebbe quasi certamente partecipato al Festival di Cannes 2020, ma l'emergeza sanitaria globale ha sconvolto i piani della kermesse. L'uscita del film è stata quindi rimandata a maggio 2021, anche in questo caso puntando al passaggio a Cannes, dove Verhoeven ha già ricevuto una Palma d'oro per il suo Elle del 2016.