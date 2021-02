Being the Ricardos: J.K. Simmons e Nina Arianda nel cast del film di Aaron Sorkin

Il premio Oscar J.K. Simmons e Nina Arianda faranno parte del cast di Being the Ricardos, il nuovo film di Aaron Sorkin.

Being the Ricardos, il film prodotto da Amazon ispirato alla vita delle star della serie I Love Lucy, avrà nel proprio cast anche J.K. Simmons e Nina Arianda.

I protagonisti dovrebbero essere Nicole Kidman e Javier Bardem nei ruoli di Lucille Bell e Desi Arnaz, anche se per ora le trattative sono ancora in corso.

Nel film Being the Ricardos il premio Oscar J.K. Simmons avrà il ruolo di William Frawley, mentre Nina Arianda interpreterà Vivian Vance.

Aaron Sorkin sarà coinvolto come sceneggiatore e regista del lungometraggio che sarà ambientato durante una settimana di riprese della popolare serie Lucy ed io. La storia del film prenderà il via un lunedì, con il cast dello show impegnato nel tavolo di lettura, fino al venerdì quando venivano effettuate le riprese alle presenza del pubblico. Lucy e Desi affrontano inoltre una crisi che potrebbe mettere fine alla loro carriera e un'altra che mette a rischio il loro matrimonio.

J.K. Simmons prossimamente ritornerà sugli schermi in occasione di Zack Snyder's Justice League e del thriller The Tomorrow War.

Arianda ha ottenuto una nomination ai Tony Award grazie alle sue performance negli spettacoli Venus in Fur e Born Yesterday.