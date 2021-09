Beetlejuice - Spiritello porcello, Michael Keaton svela: "Sono stato io a creare il look del personaggio"

Michael Keaton ha rivelato di essere il responsabile del look del suo personaggio nell'iconico Beetlejuice - Spiritello porcello, commedia horroro fantasy diretta da Tim Burton.

Michael Keaton e Winona Ryder in una scena Beetlejuice - Spiritello porcello

Michael Keaton ha interpretato il ruolo dell'odioso poltergeist nella commedia a tinte horror del 1988 di Tim Burton. Il personaggio si offre di aiutare i fantasmi recentemente deceduti di Alec Baldwin e Geena Davis a liberare la loro casa dalla famiglia che si è trasferita lì dopo la loro morte. Nonostante qualche rozzezza nella rappresentazione e nel linguaggio del personaggio, Beetlejuice - Spiritello porcello si è rivelato un successo di critica e pubblica tanto da generare una serie animata e un musical, oltre a contribuire a lanciare la carriera di Keaton.

In un'intervista con Charlie Rose del 2014, recentemente condivisa da The Hollywood Reporter, Keaton ha spiegato di aver incontrato Tim Burton tre volte prima di accettare il ruolo del terribile fantasma di Beetlejuice. L'attore ha spiegato di non essere certo cosa parlasse il film, dicendo:

"Non avevo idea di cosa stesse parlando, ma mi piaceva".

Alla fine Keaton ha ceduto alle richieste del regista e ha chiesto al reparto costumi di mettere insieme una serie di vestiti mentre sperimentava il personaggio arrivando a creare il look incredibile che tutti conoscono:

"Ho detto 'Datemi un paio di giorni' e ho chiamato il reparto guardaroba dello studio chiedendo 'Mandatemi un mucchio di guardaroba di epoche diverse, a caso. Scegliete uno scaffale.'... E poi ho pensato all'idea dei denti e alla camminata. Ho chiamato e ho detto 'Ho un'idea, non so se funzionerà o meno, quindi andiamo a fare questa cosa.' Ecco la parte sorprendente: non ha mai visto nulla di tutto ciò. Ne abbiamo discusso. Ho detto 'Voglio capelli che sembrano come se avessi infilato il dito in una presa elettrica. E voglio la muffa perché Tim ha detto che vive sotto le rocce'. Quindi mi sono presentato al lavoro conciato così e sono salito sul palco e ho detto: 'Sarà fuori dai canoni, non so cosa farà' Ha accettato subito.".

