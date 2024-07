Beetlejuice Beetlejuice, Michael Keaton è lo spiritello porcello nel nuovo trailer

È stato pubblicato un nuovo trailer di Beetlejuice Beetlejuice, che mostra ulteriori sequenze del tanto atteso sequel diretto da Tim Burton, designato come film d'apertura della prossima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

In attesa di vedere Beetlejuice Beetlejuice nelle sale, Warner Bros. Pictures ha deciso di ingolosire ancora di più i fan, con un nuovo trailer che riporta gli spettatori nelle atmosfere conosciute nel primo capitolo uscito nel 1988.

Il ritorno di Beetlejuice

Sono passati anni dagli eventi del primo film, e Lydia Deetz (Winona Ryder) ora ha una figlia. Mentre la giovane Astrid (Jenna Ortega) non crede nei fantasmi, le esperienze che sta per vivere cambieranno rapidamente la sua opinione. Michael Keaton torna nel ruolo dell'imprevedibile e sboccato spiritello porcello, Beetlejuice.

Nel nuovo trailer, Lydia avrà bisogno del suo vecchio avversario per salvare Astrid dal mondo dell'aldilà. Tim Burton torna alla regia con Beetlejuice Beetlejuice e aveva già lavorato con Keaton nel primo film e successivamente in Batman, Batman - Il ritorno e Dumbo. Nel cast ci saranno anche Catherine O'Hara, Justin Theroux e Monica Bellucci.

O'Hara riprenderà il ruolo di Delia Deetz, confermando la presenza di tre generazioni Deetz nel sequel atteso a Venezia. Il nuovo trailer finalmente svela il ruolo di Bellucci, che interpreterà Delores, l'ex moglie di Beetlejuice. Da sottolineare la presenza di Jenna Ortega, che ha lavorato con Burton nella serie Netflix Mercoledì, basata sul personaggio della giovane figlia degli Addams.

La sceneggiatura è stata scritta da Alfred Gough e Miles Millar, collaboratori di Tim Burton in Mercoledì, basandosi su una storia di Gough e Seth Grahame-Smith. Prima di tornare su Netflix per scoprire la seconda stagione della serie con Jenna Ortega, i fan di Burton attendono settembre per poter tornare nel mondo di Beetlejuice, a distanza di trentasei anni dal primo film.