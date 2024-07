Beetlejuice Beetlejuice: il sequel ha ottenuto una classificazione ufficiale

L'originale Beetlejuice è un'esperienza fondamentale per i giovani fan dell'horror, in quanto la sua natura slapstick permette al pubblico più giovane di avere un piccolo assaggio per la prima volta del terrore, ma l'MPA ha confermato che il sequel Beetlejuice Beetlejuice ha ottenuto una classificazione PG-13 rispetto alla classificazione PG dell'originale, ovvero il sequel sarà vietato ai minori di 13 anni non accompagnati da un adulto.

In particolare, Beetlejuice Beetlejuice ha ottenuto tale classificazione per "contenuti violenti, immagini macabre e sanguinose, linguaggio forte, materiale suggestivo e breve uso di droghe". Sebbene alcuni di questi elementi si trovino nel film originale, al momento non si sa se il seguito riuscirà a mantenere lo stesso tono del titolo d'esordio o se intensificherà il tutto portandolo a nuovi livelli.

Nel corso degli anni '70 e '80, diversi film sono arrivati nelle sale con un rating PG, nonostante l'intensità dell'argomento trattato. Nel 1984, Gremlins e Indiana Jones e il Tempio Maledetto sono arrivati nelle sale con un rating PG, nonostante la loro violenza e le sequenze intense, il che ha portato allo sviluppo della classificazione PG-13. Anche se Beetlejuice è uscito nel 1988, quando la classificazione PG-13 era diventata comune, ha comunque ottenuto solo un PG, nonostante la scena in cui il Beetlejuice di Keaton dice: "Bel modello del cazzo!".

Beetlejuice Beetlejuice, Catherine O'Hara: "Chi non lo amerà, beh.. si fotta!"

Il sequel di Beetlejuice

Beetlejuice Beetlejuice: il poster di Winona Ryder nel ruolo di Lydia

La sinossi del film recita: "Beetlejuice è tornato! Dopo un'inaspettata tragedia familiare, tre generazioni della famiglia Deetz tornano a casa a Winter River. Ancora perseguitata da Beetlejuice, la vita di Lydia viene sconvolta quando la sua ribelle figlia adolescente, Astrid, scopre il misterioso modello della città in soffitta e il portale per l'Aldilà viene accidentalmente aperto. Con i problemi che si stanno creando in entrambi i regni, è solo questione di tempo prima che qualcuno pronunci tre volte il nome di Beetlejuice e il demone dispettoso ritorni per scatenare il caos". Il sequel inaugurerà la Mostra del Cinema di Venezia 2024, e debutterà in sala il 6 settembre.

Per la gioia dei fan, Michael Keaton, Winona Ryder e Catherine O'Hara riprenderanno il loro ruolo al fianco nelle nuove aggiunte al cast: Justin Theroux, Monica Bellucci, Arthur Conti, Jenna Ortega e Willem Dafoe.

Burton dirige da una sceneggiatura di Alfred Gough & Miles Millar (Wednesday), storia di Gough & Millar e Seth Grahame-Smith (The LEGO Batman Movie), basata sui personaggi creati da Michael McDowell & Larry Wilson. I produttori del film sono Marc Toberoff, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Tommy Harper e Burton, mentre Sara Desmond, Katterli Frauenfelder, Gough, Millar, Brad Pitt, Larry Wilson, Laurence Senelick, Pete Chiappetta, Andrew Lary, Anthony Tittanegro, Grahame-Smith e David Katzenberg sono i produttori esecutivi.