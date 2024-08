Beetlejuice Beetlejuice continua la guerra dei secchielli da popcorn dopo Deadpool & Wolverine

Buone notizie, frequentatori di cinema: se vi è piaciuto il secchiello per popcorn di Dune 2, amerete la versione di Beetlejuice 2, che fortunatamente adotta un approccio più elegante allo spuntino al cinema.

Pensavate che la guerra dei popcorn fosse finita? Non così in fretta. Il sequel di Beetlejuice di Tim Burton, intitolato ufficialmente Beetlejuice Beetlejuice, è l'ultimo film a entrare nel trend del 2024. Presentato da Regal Movies, il secchiello per popcorn di Beetlejuice 2 presenta l'iconico sandworm a due teste, a strisce bianche e nere, che compare sia nel film originale che nel sequel. Scoprite il secchiello per popcorn qui sotto.

Il secchiello di Beetlejuice Beetlejuice e il nuovo trend

Se vi state chiedendo che cos'è la tendenza dei secchielli per popcorn, vi spieghiamo meglio. Sebbene il merchandising dei cinema faccia parte dell'esperienza cinematografica da tempo, la tendenza dei secchielli ha avuto un'impennata di popolarità all'inizio di quest'anno, quando Dune - Parte Due ha svelato il suo secchiello a forma di verme di mare. Anche se siamo sicuri che i creatori non volevano che avesse quell'aspetto, la ciotola ha scatenato una tendenza folle.

A seguire, Deadpool & Wolverine, che hanno lanciato un secchio piuttosto osceno con la bocca spalancata di Wolverine come punto di ingresso dei popcorn. Poi, i fan di Terrifier 3 hanno portato la situazione a nuovi livelli di disgusto, lanciando una petizione per ottenere un secchio con la testa mozzata del cattivo del film, Art il Clown. E, naturalmente, non possiamo dimenticare Alien: Romulus, che ha recentemente rivelato il suo raccapricciante secchio con un volto di xenomorfo.

Dopo tutto questo, siamo felici che il secchio di Beetlejuice 2 abbia un approccio meno lascivo alla tendenza. Oltre al secchiello per i sandworm, i fan potranno acquistare anche dei contenitori per popcorn che riprendono la forma del Manuale del novello deceduto e della lapide di Beetlejuice.

Con il ritorno del fantasma bio esorcista, interpretato da Michael Keaton, Catherine O'Hara nel ruolo di Delia Deetz e Winona Ryder in quello di Lydia Deetz, Beetlejuice 2 rivisita la famiglia Deetz quando il fantasma viene evocato ancora una volta dalla figlia di Lydia, Astrid Deetz, interpretata da Jenna Ortega di Wednesday. Nel cast anche Willem Dafoe di Poor Things, Justin Theroux di Mulholland Drive e Monica Bellucci. Beetlejuice 2 arriverà nelle sale il 6 settembre 2024.