Beetlejuice 2 è straordinario quasi quanto il primo film: svelato il punteggio Rotten Tomatoes

L'atteso sequel di Beetlejuice arriverà nelle sale la prossima settimana, ma a quanto pare è valsa la pena aspettare 36 anni. È arrivato il punteggio di Rotten Tomatoes per Beetlejuice Beetlejuice e, sebbene non sia all'altezza dell'originale, il sequel sta ottenendo buoni risultati con la critica.

Al momento della stesura di questo articolo, Beetlejuice ha un Tomatometer del 78% sul sito, con 40 recensioni della critica. Al contrario, Beetlejuice del 1988 aveva un Tomatometer dell'82%, con appena 102 recensioni.

Il punteggio ottenuto su Rotten Tomatoes è in linea con le prime reazioni ricevute dal sequel. All'inizio di questa settimana, le prime recensioni sono arrivate online dopo il suo debutto alla Mostra del Cinema di Venezia e sono state in gran parte positive, con molti che si sono sorpresi di quanto sia divertente e stravagante il film di Tim Burton. I fan potranno verificarlo di persona quando il titolo arriverà nelle sale il 6 settembre.

Beetlejuice Beetlejuice: Tim Burton spiega perché Alec Baldwin e Geena Davis non sono nel sequel

Winona Ryder non vedeva l'ora di tornare nel sequel

La star di Beetlejuice Beetlejuice Winona Ryder si è recentemente intrattenuta con ComicBook per parlare dell'atteso sequel e ha rivelato che la realizzazione del film è stata per lei un sogno che si è avverato.

Beetlejuice Beetlejuice: Wyonona Ryder e Michael Keaton in una scena del film

"Ogni momento in cui ero lì ero molto presente. Mi sono assicurata di essere presente perché è un sogno che si avvera e tu vuoi essere presente per ogni singolo momento, letteralmente ogni singolo momento". Ha detto Ryder. "La cosa più speciale di tutte è stata tornare con queste persone che hanno significato il mondo per me. Mi ha un po' segnata come attrice e sapete, erano così comprensivi quando ero piccola"

L'attrice ha continuato: "Tim è stato... avevamo un legame così grande e lui è stato in grado di ricrearlo anche con tutto il clamore o l'attesa, e ci siamo sentiti ancora come se fossimo in qualche modo liberi, come se non ci fosse la presenza di uno studio. Ci siamo sentiti molto liberati e ispirati. Mi fido così tanto di lui, so che non userà nulla che non funzioni".

Ecco come viene descritto il sequel di Beetlejuice: "Beetlejuice è tornato! Dopo un'inaspettata tragedia familiare, tre generazioni della famiglia Deetz tornano a casa a Winter River. Ancora perseguitata da Beetlejuice, la vita di Lydia viene sconvolta quando la sua ribelle figlia adolescente, Astrid, scopre il misterioso modello della città in soffitta e il portale per l'Aldilà viene accidentalmente aperto. Con i problemi che si stanno creando in entrambi i regni, è solo questione di tempo prima che qualcuno pronunci il nome di Beetlejuice per tre volte e il demone dispettoso ritorni per scatenare il suo marchio di caos".