Beecham House: da stasera su Sky Serie il nuovo dramma in costume ambientato nell'India del 1795

Stasera su Sky Serie alle 21:15, e in streaming su NOW, debutta Beecham House, il dramma in costume ambientato nell'India Coloniale.

Si chiama Beecham House ed è il nuovo dramma in costume britannico ambientato nel 1795, in onda da stasera su Sky Serie alle 21:15 e in streaming su NOW.

Diretto, prodotto, scritto e co-creato dalla regista britannica di origini indiane Gurinder Chadha, famosa per Sognando Beckham, lo show farà compagnia al pubblico per sei settimane.

Beecham House: una scena della serie

Avventura, drammi familiari e contrasti culturali nell'affascinante India Coloniale sono alcune delle ragioni del successo di questo period drama (qui la nostra recensione di Beecham House). Protagonista il carismatico Tom Bateman (Assassinio sull'Orient Express, Da Vinci's Demons e Dietro i suoi occhi), che guida un grande cast internazionale in cui svettano anche Adil Ray, Marc Warren, Pallavi Sharda, Dakota Blue Richards, Leo Suter, Bessie Carter e Grégory Fitoussi.

La trama, ci porta nel lontano 1795 a Dehli per raccontare la storia della famiglia Beecham prima dell'avvento del dominio britannico nelle terre indiane, lì nasce "Beecham House", una casa che John, il capofamiglia, costruirà per tenere al sicuro se stesso e la propria famiglia. John è un ex soldato delle Indie Orientali che torna in Patria, con i suoi servitori locali e un figlio di pochi mesi di chiare origini miste, per protestare e diventare uomo d'affari indipendente pronto a salvare la sua terra schiacciata dalle guerriglie.

Dopo aver lasciato la British Trade Company, Mr. Beecham spera di ottenere la licenza per il commercio direttamente dall'imperatore, ma un generale francese che gode della piena fiducia della famiglia reale si oppone apertamente alla sua richiesta, mettendogli i bastoni tra le ruote.

Mentre John cerca di adattarsi alla sua nuova vita, presso Beecham House arrivano svariati ospiti e familiari più o meno graditi e attesi che portano con loro tutta una serie di complicazioni personali ma anche politiche. Ma a cosa è stato dovuto quel trasferimento? E chi è la vera madre del figlio di John? Quali misteri nasconde il suo passato?

A partire da oggi, Beecham House andrà in onda ogni mercoledì alle 21:15 su Sky Serie e in streaming su NOW.