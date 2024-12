Becoming Led Zeppelin: il documentario sulla leggendaria band inglese ha una data di uscita ufficiale

Finalmente arriva una data ufficiale per Becoming Led Zeppelin, il documentario che esplorerà le origini e la straordinaria ascesa dei Led Zeppelin. Sony Picture Classics ha annunciato che il film sarà distribuito in 200 cinema Imax a partire dal 7 febbraio 2025. Prima dell'uscita generale, il 5 febbraio si terranno proiezioni speciali in 18 città selezionate.

"La potenza cinematografica dell'Imax, unita al suono autentico del film, crea un'esperienza immersiva che permette al pubblico di sentirsi davvero presente, come se fosse lì con la band", ha dichiarato Bernard MacMahon, regista del film, in un comunicato ufficiale.

I dettagli del documentario

Becoming Led Zeppelin racconta la storia della band con immagini rare e mai viste prima, insieme a commenti esclusivi dei membri del gruppo, notoriamente riservati: Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones e John Bonham. Il documentario, definito come un "ibrido docu-concerto", non copre l'intera carriera dei Led Zeppelin, ma si concentra principalmente sulla loro formazione negli anni Sessanta, con filmati inediti delle prime esibizioni e dei primi tour.

Led Zeppelin: The Song Remains the Same - una foto del film

Secondo quanto riportato in un comunicato stampa, Becoming Led Zeppelin è "raccontato dalle stesse parole della band" ed è il primo film ufficialmente autorizzato dalla leggenda del rock. Si tratta di un'opportunità unica per i fan di entrare nel cuore della storia dei Led Zeppelin e scoprire i dettagli dietro la creazione di uno dei gruppi musicali più influenti di sempre.

"Abbiamo trascorso cinque anni a volare avanti e indietro per l'Atlantico, setacciando soffitte e scantinati alla ricerca di filmati rari, fotografie e registrazioni musicali", ha dichiarato la sceneggiatrice e produttrice Allison McGourty. "Ogni pezzo di materiale è stato trattato con tecniche personalizzate, in modo che, anche se risalgono a oltre 50 anni fa, questi filmati e suoni sembrino e suonino come se fossero stati registrati ieri"

Una prima versione di Becoming Led Zeppelin era stata presentata in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2021, ma quella che arriverà nelle sale a febbraio sarà leggermente diversa.

Led Zeppelin: The Song Remains the Same - un'immagine del film

Il regista Bernard MacMahon ha dichiarato: "Con Becoming Led Zeppelin il mio obiettivo era quello di realizzare un documentario che sembrasse un musical. Ho voluto intrecciare le quattro storie dei componenti della band, prima e dopo la fondazione del gruppo, con ampie parti nelle quali la storia dei Led Zeppelin è raccontata solo attraverso l'uso della musica e delle immagini, in modo da contestualizzare il loro sound nei luoghi dove è stata creato e nelle situazioni che l'hanno ispirato. Ho utilizzato solo pellicole e negativi originali, con oltre 70.000 fotogrammi di repertorio restaurati manualmente, nonché sequenze di fantasia ispirate a Singin' In The Rain, dove momenti inediti di esibizioni dal vivo si sovrappongono a immagini di manifesti, biglietti e viaggi, volendo ricreare quel senso di frenesia che ha segnato quella fase della loro carriera".