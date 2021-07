Beckett: il trailer del film di Ferdinando Cito Filomarino che aprirà Locarno 2021

Beckett è il film diretto da Ferdinando Cito Filomarino scelto come titolo che aprirà Locarno 2021 e il trailer regala le prime sequenze del progetto che verrà distribuito in tutto il mondo il 13 agosto grazie a Netflix.

Nel video si vede cosa accade dopo che una coppia in vacanza ha un incidente d'auto, situazione che dà il via a una serie di eventi pericolosi e potenzialmente mortali, obbligando il protagonista a fuggire e cercare di rimanere in vita mentre viene inseguito, aggredito e coinvolto in situazioni violente.

Il film Beckett è stato scritto da Kevin Rice e diretto dal regista Ferdinando Cito Filomarino. Tra i produttori del progetto c'è anche Luca Guadagnino e il team è composto anche da Marco Morabito, Francesco Melzi d'Eril e Gabriele Moratti.

Il lungometraggio, con star John David Washington, può inoltre contare sulle musiche di Ryuichi Sakamoto, e nel team sono coinvolti il direttore della fotografia Sayombhu, del montatore Walter Fasano, delle scenografie curate da Elliott Hostetter e dei costumi di Giulia Piersanti.

Nel cast ci sono anche Boyd Holbrook nel ruolo di Tynan, Vicky Krieps che sarà Lena, panos Koronis nella parte dell'agente Xenakis e Alicia Vikander che ha interpretato April.

Beckett aprirà mercoledì 4 agosto la 74esima edizione del Locarno Film Festival in Piazza Grande e sarà poi disponibile globalmente su Netflix dal 13 agosto 2021

La sinossi del film è la seguente:

Il turista americano Beckett (John David Washington) è in vacanza in Grecia quando si ritrova al centro di una caccia all'uomo in seguito a un incidente devastante. Costretto alla fuga per salvarsi la vita, cerca disperatamente di raggiungere l'ambasciata americana dall'altra parte del paese per scagionarsi. Mentre le autorità lo incalzano, la tensione cresce, la situazione politica diventa più instabile e la trama del pericoloso complotto in cui è intrappolato si fa sempre più fitta...