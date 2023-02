Beautiful: anticipazioni delle trame dal 13 febbraio al 18 febbraio 2023

Ecco le anticipazioni delle trame di Beautiful, relative alle puntate in onda dal 13 al 18 febbraio su Canale 5 alle 13:45. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Beautiful è disponibile in streaming, in diretta e in replica, su Mediaset Infinity.

Lunedì 13 febbraio

Sheila e Deacon, da soli in una stanza d'hotel, fantasticano su come sarebbe stato essere invitati e accolti dalla famiglia Forrester. Tutta la famiglia di Hope si interroga sulla necessità di convincerla a non permettere a Deacon di entrare nelle loro vite.

Martedì 14 febbraio

Brooke dice a Ridge di non poter impedire a Hope, ormai adulta, di vedere suo padre, ma di confidare nella sua saggezza. Ridge insiste e medita di cacciarlo dalla loro proprietà. Anche Steffy cerca di convincere Liam a fare il possibile per evitare la presenza nella loro vita di Deacon, di cui non si fidano.

Mercoledì 15 febbraio

Hope invita a casa suo padre, sicura che lui sia cambiato e che sia un uomo migliore. Hope, Liam e Steffy discutono lungamente su Deacon. Hope è ferita perché capisce di non poter contare sull'appoggio di nessuno, nemmeno del marito.

Giovedì 16 febbraio

Ridge ha una brutta sorpresa: quando allo chalet cerca di buttare fuori Deacon, viene fermato da Brooke che gli dice di pensare che Deacon possa essere cambiato.

Venerdì 17 febbraio

Ridge comincia a credere che Deacon non voglia solo riavvicinarsi alla figlia, ma anche a Brooke. Ridge e Brooke sono su posizioni antitetiche riguardo alla richiesta di Hope di accettare in famiglia il ritorno di suo padre.

Sabato 18 febbraio

Ridge sospetta che tra Deacon e sua moglie ci sia un ritorno di fiamma. Liam è tra due fuochi, amando Hope e temendo le malefatte di Deacon. Katie fa saltare il pranzo con Carter e lui allora invita Paris. Ridge prega Brooke di far capire a Deacon che lei non prova più niente per lui. Deacon ribadisce a Sheila di non voler essere coinvolto nei suoi piani, ma lei insiste perché ha una nuova strategia in mente. Finn tenta di giustificare il comportamento della madre: è l'unica che abbia spinto suo padre a dire la verità, ma Steffy è irremovibile. Carter si sfoga con Paris, gli è sempre andata male con le relazioni sentimentali. Lei lo conforta.