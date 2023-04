Beautiful: anticipazioni delle trame dal 3 al 9 aprile 2023

Ecco le anticipazioni delle trame di Beautiful, relative alle puntate in onda dal 3 al 9 aprile 2023 su Canale 5. La serie va in onda dal lunedì al sabato alle 13:45 e la domenica alle 14:00. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Beautiful è disponibile in streaming, in diretta e on demand, su Mediaset Infinity.

Lunedì 3 aprile

Liam e Hope interrogano Douglas, il quale conferma ciò che è successo la notte di Capodanno: la nonna ha baciato Babbo Natale. Carter e Paris continuano a corteggiarsi: tornano a baciarsi e la loro storia si complica.

Martedì 4 aprile

Anche per Brooke tutto si complica: Ridge è convinto della sua sincerità e si colpevolizza per averla lasciata sola. Ma Douglas è sicuro di aver visto la nonna baciare un uomo con il cappello di Babbo Natale la notte di Capodanno.

Mercoledì 5 aprile

La sicurezza di Douglas nel raccontare i particolari di ciò che ha visto la notte di Capodanno costringe Hope a chiedere a Brooke cosa sia veramente accaduto quella sera. Brooke visibilmente scossa, non risponde. Hope chiede a Brooke perché Douglas dica di averla vista baciare Babbo Natale a Capodanno; Brooke le confessa di essersi ubriacata con Deacon, il quale indossava un cappellino da Babbo Natale; poi lo ha baciato e si è svegliata nel letto accanto a lui.

Giovedì 6 aprile

Ridge, Steffy e Thomas scherzano con Taylor e sono felici che lei sia tornata in città. Paris e Carter si baciano e sembrano intenzionati ad avere una storia.

Venerdì 7 aprile

Brooke è tormentata dal senso di colpa per ciò che è accaduto la notte di Capodanno con Deacon e teme che Ridge, una volta saputo l'accaduto, la lasci. Steffy e Thomas vorrebbero che Ridge tornasse con la loro mamma, Taylor.

Sabato 8 aprile

Taylor, che dimostra di essere una donna molto saggia, non lascia adito a false speranze: non ha intenzione di ritornare con Ridge. Carter vorrebbe rinunciare alla relazione con Paris, ma la ragazza usa tutte le sue armi di seduzione per indurlo a lasciarsi andare. Liam viene a sapere da Hope della serata tra Brooke e Deacon e rimane senza parole. Hope racconta a Liam che l'uomo che Douglas dice di aver visto baciare Brooke la notte di Capodanno è in realtà Deacon che indossava un cappellino da Babbo Natale. Gli spiega che la madre si è ubriacata e che Deacon, dopo averla portata a letto, è crollato accanto a lei.

Domenica 9 aprile (ore 14)

Brooke è molto preoccupata perché teme che Douglas possa raccontare a Ridge, a Steffy e a Thomas del bacio che ha visto tra lei e Deacon. Infatti Douglas lo racconta, ma pensa che la nonna abbia baciato Babbo Natale, per cui Ridge e gli altri lo prendono benevolmente in giro. Grace cerca di capire perché Paris e Zende abbiano un rapporto strano e si sentano liberi di uscire con altre persone. Paris confessa alla madre che Zende stava per chiederle di sposarlo. Brooke non riesce a perdonarsi per aver bevuto e per quanto è successo tra lei e Deacon.

