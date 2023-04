Beautiful: anticipazioni delle trame dal 17 al 23 aprile 2023

Ecco le anticipazioni delle trame di Beautiful, relative alle puntate in onda dal 17 al 23 aprile 2023 su Canale 5. La serie va in onda dal lunedì al sabato alle 13:45 e la domenica alle 14:00. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Beautiful è disponibile in streaming, in diretta e on demand, su Mediaset Infinity.

Lunedì 17 aprile

Carter dice a Paris di voler chiudere la loro storia perché la situazione con Zende è troppo complicata e i Forrester non la capirebbero alla luce di quanto già accaduto con Quinn. Steffy e Thomas raccontano nei dettagli a Taylor la storia del tradimento di Brooke con Deacon.

Martedì 18 aprile

Steffy e Thomas manifestano a Taylor la speranza di tornare a essere una famiglia unita. Ciò avverrà solo se il padre lascerà finalmente la moglie. Carter cede al ricatto di Grace e rinuncia ad approfondire la storia con Paris.

Mercoledì 19 aprile

Ridge manifesta tutta la sua ammirazione a Brooke per l'impegno profuso durante le sedute con gli alcolisti anonimi, con buona pace della coscienza della moglie. Ridge conforta Brooke devastata dai sensi di colpa, non sapendo, però, che oltre ad aver bevuto, lei ha anche baciato Deacon il quale si è poi addormentato nel letto accanto a lei.

Giovedì 20 aprile

Brooke dice a Hope di essere decisa a raccontare tutto al marito, non riuscendo più a tenerglielo nascosto. Ma prima di lei, sarà Taylor, venuta a conoscenza di tutto e in accordo con Steffy e Thomas, a rivelarglielo.

Venerdì 21 aprile

Hope racconta a Liam che Brooke, devastata dai sensi di colpa, ha deciso di confessare tutto a Ridge della notte di Capodanno trascorsa con Deacon.

Sabato 22 aprile

Liam è molto perplesso per la decisione di Brooke di rivelare la verità a Rigde perché teme che lui non perdonerà facilmente l'accaduto. Deacon viene messo sotto torchio da Sheila che vuole sapere cosa sia realmente successo quella notte. Steffy continua ad attaccare Brooke, anche sul suo passato. Taylor cerca di trovare il coraggio per dire a Ridge cos'è successo la notte di Capodanno tra Brooke e Deacon, ma l'uomo non le crede perché ha troppa fiducia nella moglie. Liam e Hope parlano con Deacon per sapere come siano andate e come stiano realmente le cose. Steffy affronta Brooke e le dice cosa pensa di lei e del suo rapporto con il padre.

Domenica 23 aprile (ore 14)

Ridge incalza Brooke per sapere cosa sia davvero successo a Capodanno e lei gli racconta tutto, profondamente pentita e piena di sensi di colpa. Ridge, sconvolto, è convinto che Deacon sia il solo colpevole di quanto accaduto. Intanto Deacon rivela a Sheila di aver baciato Brooke e di aver trascorso la notte con lei. Sheila è entusiasta: la sua vendetta sta prendendo forma. Steffy, Thomas e Taylor non si capacitano per il fatto che Ridge difenda ancora Brooke nonostante le prove video. Taylor decide di intervenire. Steffy e Hope discutono della situazione dei loro genitori, dopo che quanto è successo tra Deacon e Brooke a Capodanno è venuto alla luce.

Su Mediaset Infinity potete vedere una clip dedicata Steffy e Thomas che cercano delle prove, i due richiedono a Charlie le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza di casa Forrester.