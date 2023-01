Beautiful: anticipazioni delle trame dal 16 al 21 gennaio 2023

Ecco le anticipazioni delle trame di Beautiful, relative alle puntate in onda dal 16 al 21 gennaio su Canale 5 alle 13:45. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Beautiful è disponibile in streaming, in diretta e in replica, su Mediaset Infinity.

Lunedì 16 gennaio

Tra Thomas e Zende sembra nascere una piccola competizione in merito a Paris, che è fidanzata con Zende, ma che al momento è la coinquilina di Thomas. Brooke, convinta ormai che Eric sia innamorato di sua sorella, cerca di fargli capire che non ama più di Quinn e di convincerlo a riprendere una relazione con Donna.

Martedì 17 gennaio

Quinn ha origliato la conversazione nella quale Brooke ha detto a Eric che dovrebbe lasciare la moglie perché ha un'affinità fisica migliore con Donna. Sconvolta, Quinn si sfoga con Shauna e poi affronta la rivale.

Mercoledì 18 gennaio

Brooke insiste con Eric sul fatto che dovrebbe scegliere la sorella. Eric dice a Donna di esserle molto grato per la sua vicinanza e per il suo sostegno. Intanto, anche Katie sta aggiornando Carter sullo stesso argomento, dicendogli che potrebbe avere via libera con Quinn.

Giovedì 19 gennaio

Grazie a Donna, Eric ha capito che la sua disfunzione sessuale è superabile e Quinn lo ha scoperto ascoltando una conversazione tra lui e Brooke. Quinn, infuriata, minaccia pesantemente Donna e poi va a casa dal marito per far valere i suoi diritti.

Venerdì 20 gennaio

Tra Katie e Carter nasce una tenera affinità elettiva, ma gli spettri del passato spaventano entrambi. Liam e Steffy si preoccupano di tenere lontano dalle loro vite Sheila e Deacon. Finn e Hope, invece cercano in qualche modo di riabilitare i propri e vorrebbero dare loro una possibilità.

Sabato 21 gennaio

Brooke e Katie incoraggiano Donna a farsi avanti con Eric visto che tra lui e Quinn c'è un grosso dissidio in corso. Sarà lo stesso Eric ad annunciare a Donna l'interesse nei suoi confronti. Eric licenzia Donna perché messo sotto pressione da Quinn. Steffy si scontra con Hope che cerca di incoraggiare Finn a riallacciare i rapporti con sua madre biologica Sheila, anche perché lei si trova a dover affrontare la stessa situazione dopo l'arrivo di suo padre Deacon.