Beautiful: anticipazioni delle trame dal 13 marzo al 18 marzo 2023

Ecco le anticipazioni delle trame di Beautiful, relative alle puntate in onda dal 13 marzo al 18 marzo 2023 su Canale 5 alle 13:45. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Beautiful è disponibile in streaming, in diretta e in replica, su Mediaset Infinity.

Lunedì 13 marzo

Taylor ha convinto Steffy a farle passare il Natale in famiglia. È la vigilia di Natale e a casa di Steffy e Finn, Taylor annuncia a sua figlia e a Thomas che intende rimanere per sempre a Los Angeles.

Martedì 14 marzo

Sheila, anche lei sopraggiunta a casa di Steffy e Finn alla vigilia di Natale, coglie l'occasione per ringraziare dell'invito soprattutto Taylor, che le ha dato la possibilità di dimostrare a tutti di essere cambiata. Hope va a trovare Deacon prima di raggiungere gli altri.

Mercoledì 15 marzo

Brooke, Ridge, Paris, Zende, Carter, Liam con Douglas, Kelly e Quinn sono tutti riuniti a casa di Eric per la grande festa della vigilia di Natale. Steffy parla con Paris delle feste di Natale e le esprime la sua perplessità per la decisione di Taylor di invitare anche Sheila.

Giovedì 16 marzo

Zende, che ha una grossa sorpresa in programma per Paris, raggiunge Steffy e Paris alla festa di Natale. Nel frattempo a "Il Giardino" Sheila e Brooke discutono molto animatamente e Deacon cerca di impedire che la situazione precipiti perché teme di essere licenziato.

Venerdì 17 marzo

Ridge, che deve improvvisamente partire per lavoro, propone a Brooke di trascorrere con lui un romantico Capodanno lontano dalla famiglia, ma la donna non se la sente di lasciare i nipotini. Intanto Sheila trama alle sue spalle per fare in modo che Brooke, ex alcolista, ricada nella trappola della dipendenza.

Sabato 18 marzo

Paris parla con Carter ed esprime dei dubbi sulla sua storia con Zende. L'aereo su cui deve viaggiare Ridge è bloccato per la nebbia e lui non può raggiungere Brooke per Capodanno. Brooke, Liam, Hope e i bambini festeggiano la sera di Capodanno insieme, ma Sheila ha organizzato l'ennesimo atto criminoso nei confronti di Brooke. Zende è pronto a fare la proposta di matrimonio a Paris e Carter non la prende bene. Steffy, Finn e Taylor trascorrono insieme la serata dell'ultimo dell'anno. Ridge non riesce a ripartire per raggiungere Brooke e la notizia rallegra Deacon. Brooke è ubriaca perché dopo aver bevuto la bottiglia che credeva analcolica, continua a brindare con Deacon a vodka.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity potete vedere le anticipazioni della prossima puntata