Beautiful: anticipazioni delle trame dall'8 al 14 maggio 2023

Le trame delle prossime puntate di Beautiful, trasmesse su Canale 5 dall'8 maggio al 14 maggio, sono già state annunciate. La soap, che narra le vicende della famiglia Forrester, va in onda dal lunedì al sabato alle 13:45 e la domenica alle 14:00.

In Italia, la serie viene trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e poi, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Inoltre, gli episodi di Beautiful sono disponibili in streaming, in diretta e on demand, su Mediaset Infinity.

Lunedì 8 maggio

Steffy e Thomas dicono al padre quanto sarebbe più giusto che lui tornasse con Taylor accusando Brooke di avergli procurato solo dolori. Sheila va da Brooke per godere della sua disfatta. Sheila si è presentata a casa di Brooke infamandola e gongolando della sua fragile posizione.

Martedì 9 maggio

Taylor e Ridge si stanno riavvicinando e si baciano. Hope convince un titubante Deacon ad andare a parlare con Ridge per persuaderlo a perdonare la madre. Carter e Paris vivono la loro storia d'amore.

Mercoledì 10 maggio

Brooke va a trovare Taylor e le dice che non le permetterà di portarle via Ridge e Brooke dice a Taylor di godersi il tempo che ha con Ridge perché presto tornerà da lei.

Giovedì 11 maggio

Deacon tenta invano di convincere Ridge a perdonare Brooke e più tardi ci prova anche Hope, senza successo. Steffy parla con Finn di quanto sia felice che il suo sogno di riunire i genitori si stia finalmente avverando.

Venerdì 12 maggio

Deacon va a trovare Brooke e le dice che dovrebbe lasciarsi alle spalle la storia con Ridge e mettersi con una persona che la ama davvero: lui. Hope vuole convincere Ridge a perdonare Brooke. Brooke comincia a dubitare di non essere la donna giusta per Ridge e a pensare che lo sia Taylor, ma rifiuta comunque le avance di Deacon, che le promette tutta la sua dedizione.

Sabato 13 maggio

Steffy e Thomas convincono la madre a non ascoltare le accuse di Brooke e a stare vicino a Ridge, che però non prende decisioni. Sheila cerca di parlare con Taylor, ma viene fermata da Thomas che la accusa di aver diviso la sua famiglia, ora finalmente riunita. Sheila fuori di sè dopo aver parlato con Thomas, sembra volergli rivelare ciò che ha fatto per allontanare Ridge da Brooke. Thomas, a sua volta, parlando con Sheila, capisce che è stata lei a far bere dell'alcool a Brooke la notte di Capodanno. Sheila gli chiede di non dirlo a nessuno e Thomas sembra indeciso sul da farsi. Liam, Wyatt e Bill pranzano insieme e parlano della situazione di Brooke e Ridge. Brooke dice a Hope che forse deve arrendersi e accettare che Ridge stia con Taylor.

Domenica 14 maggio (ore 14)

Alla Forrester, Taylor e Ridge si chiedono cosa agiti Thomas dopo che si è allontanato in modo strano; lui intanto rintraccia Sheila in albergo e lei confessa definitivamente di essere la responsabile della ricaduta di Brooke, ma gli intima di tenere la bocca chiusa.

Su Mediaset Infinity potete vedere una clip in cui Taylor si dichiara a Ridge e gli promette che non lo tradirà mai come ha fatto Brooke.