Beautiful: anticipazioni delle trame dal 6 all’11 febbraio 2023

Ecco le anticipazioni delle trame di Beautiful, relative alle puntate in onda dal 6 all'11 febbraio su Canale 5 alle 13:45. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Beautiful è disponibile in streaming, in diretta e in replica, su Mediaset Infinity.

Lunedì 6 febbraio

Zende è innamoratissimo di Paris e chiede a Quinn di realizzare un anello fantastico per lei, ma verso la splendida coppia Thomas fa trasparire un po' di gelosia.

Martedì 7 febbraio

Mentre Finn si interroga con Steffy sull'opportunità di continuare a indagare sul proprio padre biologico, Jack confessa a Li di essere proprio lui il padre naturale di Finn. Li, sconvolta, sembra non essere disposta a perdonarlo. Jack, costretto da Li, è sul punto di rivelare a Finn di essere il suo padre naturale.

Mercoledì 8 febbraio

Zende parla con Hope riguardo alla sua storia con Paris e le dice che vuole chiederle di andare a vivere con lui. Il rapporto tra Paris e Thomas, che sono coinquilini, sembra rafforzarsi. Paris si confida con Carter e gli parla del lavoro, della convivenza con Thomas e del rapporto con Zende.

Giovedì 9 febbraio

Jack rivela a Finn e a Steffy di essere il padre naturale di Finn. Quest'ultimo non accetta che la madre adottiva sia stata tradita.

Venerdì 10 febbraio

Carter richiama l'attenzione di Zende sul fatto che Paris sia a cena con Thomas, ma per Zende è una cosa normale. In realtà Thomas approfitta della serata per fare una dichiarazione d'amore a Paris, che comincia a preoccuparsi. Jack chiede al figlio di essere perdonato, ma sia suo figlio che Li sono irremovibili e viene cacciato di casa.

Sabato 11 febbraio

Zende confida a Carter di essere molto innamorato di Paris e che non vede altra vita senza di lei. Thomas intanto si dichiara a Paris, che gentilmente declina. Paris confida a Carter che Thomas le ha dichiarato il suo amore, ma che lei gli ha risposto di vederlo solo come un amico e nulla di più e quest'ultimo ha deciso, di conseguenza, che lascerà l'appartamento che condividono. Steffy conforta Finn dopo che Jack gli ha rivelato di essere il suo padre naturale.