Beautiful: anticipazioni delle trame dal 24 al 30 aprile 2023

Le trame delle prossime puntate di Beautiful, trasmesse su Canale 5 dal 24 al 30 aprile 2023, sono già state annunciate. La soap, che narra le vicende della famiglia Forrester, va in onda dal lunedì al sabato alle 13:45 e la domenica alle 14:00. In Italia, la serie viene trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e poi, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Inoltre, gli episodi di Beautiful sono disponibili in streaming, in diretta e on demand, su Mediaset Infinity.

Lunedì 24 aprile

Steffy è convinta che Ridge lascerà Brooke e tornerà con sua madre. Anche Brooke e Taylor hanno un confronto e Brooke è convinta che Ridge la perdonerà anche questa volta perché è lei la donna della sua vita. Ridge è andato nel magazzino dove vive Deacon per affrontarlo e chiedergli spiegazioni.

Martedì 25 aprile

Ridge e Deacon vengono alle mani e sono interrotti solo dall'arrivo di Brooke. Sheila va da Taylor per parlarle di Brooke e Deacon e cerca di convincerla che è lei la donna giusta per Ridge. Ma Taylor sa già tutto e non si sbilancia.

Mercoledì 26 aprile

Hope e Steffy discutono sul destino del matrimonio tra Ridge e Brooke. Intanto dopo che Brooke è intervenuta nella lite tra Ridge e Deacon, difendendo il padre di sua figlia, Ridge lascia Brooke dicendole che questa volta non potrà perdonarla.

Giovedì 27 aprile

Brooke, lasciata da Ridge, è disperata. Ridge, dopo essersi battuto con Deacon, va da Steffy, Thomas e Taylor e dice loro che non può più continuare il matrimonio con Brooke. I suoi figli e l'ex moglie lo sostengono e lo spingono a lasciarla e a tornare dalla sua vera famiglia.

Venerdì 28 aprile

Brooke si confida con Hope e Liam riguardo a quello che è successo; poi telefona a Ridge, ma solo Thomas vede la chiamata che arriva sul telefono del padre.

Sabato 29 aprile

Thomas, accortosi della telefonata di Brooke sul telefono di Ridge, decide di ignorare la chiamata e non avvertire il padre per impedirgli di rispondere. Infatti Brooke, disperata, continua a chiamare e mandare messaggi a Ridge, ignaro di tutto perché Thomas sta bloccando le telefonate della moglie.

Brooke decide di andare a casa di Steffy sicura di trovare Ridge lì, ma Thomas le impedisce di vederlo. Nel frattempo, Steffy cerca di aprire gli occhi al padre ricordandogli quanto starebbe meglio se lasciasse Brooke per Taylor. Steffy incoraggia il padre a tornare con Taylor, mentre Thomas blocca Brooke in giardino e la manda via impedendole di vederlo.

Domenica 30 aprile (ore 14)

Sheila chiede chiarimenti a Deacon sulla lite con Ridge. Hope e Liam sperano che l'incontro con Ridge vada a buon fine, ma quando Brooke torna capiscono che nulla è stato risolto. Taylor e Ridge, rimasti soli, si confrontano e alla fine si baciano. Ridge rimane a casa di Steffy, con Thomas e con Taylor.

Ridge sembra ormai deciso a riunirsi con Taylor e ciò rende felicissimi i figli che hanno fatto l'impossibile perché ciò avvenisse. Incluso non far entrare a casa loro Brooke e sottrarre a Ridge il telefono affinchè non gli arrivassero telefonate o messaggi da parte della moglie che invece vuole assolutamente spiegarsi con lui. Brooke racconta ogni cosa a Hope e a Liam, al quale chiede aiuto, temendo di perdere per sempre suo marito.

Su Mediaset Infinity potete vedere una clip in cui Brooke si scusa con Ridge per quello che è accaduto e gli promette che non farà più un simile errore.