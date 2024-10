Beautiful, anticipazioni del 5 ottobre: Brooke e Taylor dichiarano il loro amore per Ridge, Liam sfida Thomas

Sabato 5 ottobre torna Beautiful alle 13:40 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Taylor confonde le idee a Deacon. La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Finn respinge Sheila

Brooke dice a R.J. che amerà per sempre Ridge, ma intende rispettare il patto e dichiara di avere piena fiducia nella sua amica Taylor. Afferma di sentirsi molto più serena ora che i conflitti tra loro sono finiti, aggiungendo che questo ha avuto un impatto positivo su entrambe le famiglie di Ridge.

Nel frattempo, Taylor si trova a "Il Giardino" e cerca di convincere Deacon a provare a riconciliarsi con Brooke, dopo aver notato la grande sintonia che li lega, non solo per il fatto di avere una figlia in comune. Taylor insiste così tanto che si ritrova a dover smentire il sospetto di Deacon, cioè che stia cercando di liberarsi la strada per Ridge.

Finn affronta Thomas

Taylor nega, ma conferma di amare Ridge e che lo amerà per sempre. Nonostante qualche esitazione, nella mente di Deacon si riaccende la speranza di coronare il sogno di una vita con la madre di sua figlia. Finn conclude la sua visita a Sheila ribadendo con fermezza che non c'è alcuna possibilità che possa mai perdonarla per ciò che ha fatto, e che non ci sarà mai alcun rapporto tra loro, né con Steffy né con il nipotino Hayes.

Brooke si preoccupa per il rapporto tra Hope e Thomas

In un altro confronto tra fratelli, Wyatt cerca di rassicurare Liam, convincendolo a non ossessionarsi per Thomas. Sebbene rappresenti una minaccia costante, Hope scapperebbe al primo segnale di pericolo, dopo tutto quello che hanno vissuto a causa sua. Tuttavia, Liam teme che, come in passato, sua moglie possa essere manipolata, e decide di affrontare direttamente Thomas.

Alla Forrester, Thomas e Hope stanno ultimando un abito; l'atmosfera è collaborativa e affettuosa. Persino la modella, prima di andarsene, si complimenta con loro per la serenità ritrovata, e i due non possono che essere molto soddisfatti e compiaciuti. Brooke, ascoltando il loro scambio di battute decide di entrare in ufficio per parlare con sua figlia.

Una volta rimaste sole, Brooke confessa a Hope di essere molto preoccupata per il rapporto troppo stretto che si è creato tra lei e Thomas, temendo che possa mettere in pericolo il suo equilibrio familiare e il matrimonio con Liam. Liam raggiunge Thomas e si complimenta per il successo della collezione "Hope For the Future" da lui disegnata, ma allo stesso tempo, nonostante Thomas abbia assicurato di aver superato l'ossessione per Hope e di rispettare il loro matrimonio, lo avverte che non abbasserà mai la guardia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Taylor cerca di convincere Deacon a parlare dei suoi sentimenti con Brooke.