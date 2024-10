Beautiful anticipazioni del 4 ottobre: Taylor vede un futuro tra Deacon e Brooke, R.J. si confronta con Steffy

Venerdì 4 ottobre torna Beautiful con una nuova puntata in onda alle 13:40. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Steffy incoraggia R.J. a parlare con Brooke. La serie ha debuttato su Rai 2 il 4 giugno 1990, La soap è stata poi acquistata da Mediaset andando in onda per la prima volta il 5 aprile 1994 su Canale 5. La saga dei Forrester è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: La visita inaspettata di Finn a Sheila in prigione

R.J. decide di affrontare il tema dell'accordo tra Brooke e Taylor con Steffy, ma la situazione si complica. Essendo la figlia di Taylor, Steffy preferisce mantenere una posizione neutrale. Sa quanto siano fragili le varie dinamiche familiari e come ogni parola possa pesare, specialmente in un contesto così delicato.

Nel frattempo, a "Il Giardino", Brooke e Taylor trascorrono un pranzo sereno, chiacchierando amabilmente anche con Deacon, che sembra godere della compagnia delle due donne. Tuttavia, il clima di cordialità prende una piega inaspettata quando Taylor, rimasta sola con Deacon, inizia a considerare la possibilità di un futuro per lui e Brooke.

Nel frattempo, in prigione, Sheila riceve la visita inaspettata di Finn. La sua presenza suscita enorme stupore nella donna, che non si aspettava che suo figlio accettasse la sua richiesta di incontrarla, anche se in qualità di medico. Infine, Steffy riesce a convincere R.J. a confrontarsi direttamente con sua madre per sapere cosa prova realmente chiedendole se sia veramente felice di aver allontanato Ridge e di aver fatto un patto con Taylor.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Taylor, rimasta sola con Deacon, gli dice che, secondo lei, lui e Brooke potrebbero avere un futuro insieme.