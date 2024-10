Beautiful, anticipazioni del 31 ottobre: Liam invita Hope a partire per Roma senza Thomas, ma lei rifiuta

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di giovedì 31 ottobre alle 13:45, nella trama di domani scopriamo che Hope non cede alle richieste di Liam. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity

Riassunto dell'episodio precedente

Taylor e Ridge affrontano con Thomas la spinosa questione che è stata messa in luce da Steffy. Non solo in ufficio si mormora che Hope provi dei sentimenti per Thomas, ma la stessa sorella ne è assolutamente certa. Thomas sembra stupito e sostiene con decisione che non ci sia nulla di vero.

Il giovane Forrester insiste che tra lui e Hope c'è solo un rapporto di amicizia e che non hanno niente di cui preoccuparsi in vista dell'anteprima di Roma. I genitori gli danno fiducia, ma è evidente che temono possa avere una ricaduta. Nel frattempo Hope e Liam discutono animatamente a proposito di Thomas.

Anticipazioni di Beautiful: La partenza per Roma è al centro di nuove discussioni

Liam, profondamente preoccupato per la vicinanza tra Hope e Thomas, insiste affinché lei vada a Roma da sola per la presentazione della collezione Hope For The Future. Tuttavia, Hope si mostra irremovibile: Thomas è il capo stilista della linea, e la sua presenza è fondamentale per il successo dell'evento. Nonostante le insistenze di Liam, Hope è decisa a non rinunciare al supporto di Thomas.

Successivamente, in ufficio, Hope si sfoga con Thomas, raccontandogli i dettagli dell'acceso confronto con il marito. Il turbamento della ragazza è evidente, e Thomas cerca di tranquillizzarla, anche se alcuni recenti episodi gli hanno lasciato qualche dubbio. Non può ignorare certi segnali che potrebbero davvero indicare un coinvolgimento emotivo di Hope, anche se la situazione è complessa e delicata.

Hope è pronta per partire: destinazione Roma

La partenza per Roma è imminente, e la prospettiva di Hope e Thomas insieme nella Città Eterna, nota per la sua atmosfera romantica, suscita reazioni forti e contrastanti, alimentando sospetti e tensioni tra Liam e sua moglie. Mentre Thomas e Hope si preparano a portare la collezione Hope For The Future alla stampa italiana, l'intreccio di sentimenti irrisolti rende tutto ancora più emozionante.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Hope confida a Thomas la discussione avuta con Liam. Il suo turbamento è evidente.