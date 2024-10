Beautiful anticipazioni del 26 ottobre: Brooke e Taylor vengono alle mani, Ridge le separa e si schiera

Sabato 26 ottobre torna Beautiful alle 13:40 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che l'amicizia tra Brooke e Taylor è definitivamente in frantumi. La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Ridge si schiera con una delle due litiganti

La discussione tra Brooke e Taylor raggiunge un livello critico quando la dottoressa accusa la Logan di avere un passato sentimentale turbolento, provocando una sua reazione furiosa. Brooke, sconvolta e ferita, minaccia di rivelare a Ridge il tradimento di Taylor è il tentativo di manipolare Deacon. La tensione tra le due degenera in una zuffa.

L'arrivo tempestivo di Ridge impedisce che lo scontro fisico tra le due donne degeneri ulteriormente. Sorprendendo Taylor, Ridge difende Brooke, sostenendo che sia stata lei a rimanere fedele al loro patto, e chiede di rimanere solo con lei per tentare di rassicurarla. Quando restano soli la Logan coglie l'occasione per dichiarare apertamente a Ridge i suoi sentimenti, dicendo di non aver mai smesso di amarlo e di voler lottare per il loro futuro.

L'amicizia tra Brooke e Taylor è definitivamente finita

Taylor, turbata, si confida invece con Steffy e Thomas, dichiarando che il suo amore per Ridge non è mai svanito e che il litigio con Brooke ha ormai cancellato ogni speranza di amicizia. Nel frattempo, Hope, sconvolta dalle rivelazioni di Deacon sul litigio della madre, e molto amareggiata per l'accaduto, cerca conforto proprio in Thomas.

Il papà di Douglas evita di schierarsi a favore di una delle due donne, sperando che questo conflitto non rovini il rapporto professionale e personale con Hope. Mentre la situazione resta tesa, il focus si sposta sul viaggio in Italia per l'evento di Hope for The Future, dove entrambi i giovani sperano di trovare un momento di tregua lontano dalle complicazioni familiari.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Eric chiede a Ridge come è andata la sua conversazione con Taylor.