Beautiful anticipazioni del 26 novembre: Liam chiede il divorzio, Finn inizia a dubitare di Hope

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 26 novembre alle 13.40: R.J. supporta Hope nel momento di crisi. La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Liam fatica a capire come Hope abbia potuto tradirlo proprio con Thomas, l'uomo che in passato ha già causato così tante tensioni tra loro. Steffy parla con Finn di quanto accaduto a Roma, riflettendo sulle conseguenze che la vicenda potrebbe avere sul matrimonio di Liam e Hope. Steffy, oltre a essere sinceramente preoccupata per Liam e per il suo matrimonio, teme anche che Finn scopra che Liam l'ha baciata.

Brooke e Taylor si confrontano aspramente. Brooke è tornata insieme a Ridge e questo fa sentire Taylor tradita, perché pensava che tra lei e Brooke ci fosse un'amicizia sincera. Taylor accusa Brooke di aver manipolato la situazione per riavvicinarsi a Ridge, violando il loro patto. Brooke cerca di difendersi e di contrattaccare. Entrambe si rendono conto che la loro amicizia è ormai compromessa.

Il bacio tra Hope e Thomas è al centro delle dinamniche familiari

Anticipazioni di Beautiful: Steffy spera nella riconciliazione dopo gli eventi di Roma

Hope è sopraffatta dai sensi di colpa e implora Liam di darle un'altra possibilità, confessandogli il suo amore e il desiderio di salvare il loro matrimonio. Tuttavia, quando Liam le chiede di spiegare il motivo che l'ha spinta a baciare Thomas, Hope rimane senza parole. Non sa fornire una risposta chiara, e questo lascia Liam ancora più amareggiato.

Il tradimento, soprattutto per il fatto che è stata Hope a fare il primo passo con l'uomo che rappresenta tutto ciò che Liam detesta, si rivela un ostacolo insormontabile. Dopo un confronto doloroso, Liam prende la decisione più difficile: le chiede il divorzio, incapace di superare quanto accaduto. Nel frattempo, Finn osserva con dispiacere la situazione tra Liam e Hope

Nonostante provi empatia per entrambi, Finn esprime a Steffy i suoi dubbi sul fatto che Liam possa mai perdonare l'attrazione di Hope per Thomas. Le ferite che Thomas ha inflitto alla loro famiglia in passato sono ancora troppo fresche, nonostante molti lo considerino cambiato. Steffy, invece, nutre la speranza che Liam riesca a mettere da parte il suo orgoglio per il bene della famiglia che ha costruito con Hope

Steffy teme che i sentimenti di Hope per Thomas siano più profondi di quanto voglia ammettere. Mentre tutto questo accade, R.J. fa visita a sua sorella Hope, desideroso di complimentarsi con lei per il trionfo della sua collezione a Roma, un evento che ha segnato un punto di svolta per la Forrester Creations. Tuttavia, al momento del loro incontro, R.J. si accorge subito della tristezza di Hope. Preoccupato, la incalza con delicatezza, cercando di capire cosa sia successo.